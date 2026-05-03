Connect with us

Kerala

കഴക്കൂട്ടത്തെ ബി ജെ പി വളര്‍ച്ച ആശങ്കയുണ്ടാക്കുന്നത്: കടകംപള്ളി

പാര്‍ലിമെന്റ്, തദ്ദേശഭരണ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളില്‍ അങ്ങനെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. എന്നാല്‍, കഴിഞ്ഞ രണ്ട് നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളില്‍ ചിത്രം മാറിയിരുന്നു.

Published

May 03, 2026 10:38 am |

Last Updated

May 03, 2026 10:38 am

തിരുവനന്തപുരം | കഴക്കൂട്ടത്തെ ബി ജെ പി വളര്‍ച്ച ആശങ്കയുണ്ടാക്കുന്നതാണെന്ന് മുന്‍ മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രന്‍. പാര്‍ലിമെന്റ്, തദ്ദേശഭരണ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളില്‍ അങ്ങനെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. എന്നാല്‍, കഴിഞ്ഞ രണ്ട് നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളില്‍ ചിത്രം മാറിയിരുന്നു.

ശബരിമല സ്വര്‍ണക്കൊള്ള നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ഒട്ടും ബാധിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് പറയുന്നില്ലെന്നും സുരേന്ദ്രന്‍ പറഞ്ഞു. സ്വര്‍ണക്കൊള്ളയുടെ ധാര്‍മിക ഉത്തരവാദിത്തം അന്നത്തെ മന്ത്രിയായതിനാല്‍ തന്നില്‍ ചാര്‍ത്താം. എന്നാല്‍, യഥാര്‍ഥ കൊള്ളക്കാരന്‍ തന്ത്രിയാണെന്നും അദ്ദേഹം പ്രതികരിച്ചു.

കഴക്കൂട്ടത്ത് തന്റെ വിജയം ഉറപ്പാണെന്ന് സുരേന്ദ്രന്‍ ആവര്‍ത്തിച്ചു വ്യക്തമാക്കി.

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

കഴക്കൂട്ടത്തെ ബി ജെ പി വളര്‍ച്ച ആശങ്കയുണ്ടാക്കുന്നത്: കടകംപള്ളി

Kerala

ഗുണ്ടല്‍പേട്ടിന് സമീപം വാഹനാപകടം; രണ്ട് കണ്ണൂര്‍ സ്വദേശികള്‍ മരിച്ചു

Ongoing News

വിജയകരമായ വേര്‍പിരിയല്‍ ശസ്ത്രക്രിയക്കു ശേഷം ഫിലിപ്പിനോ സംയോജിത ഇരട്ടകളായ ഒലീവിയയും ജിയാന മാനുവലും സുഖം പ്രാപിക്കുന്നു

Ongoing News

സാമൂഹിക മാധ്യമത്തില്‍ വ്യാജ ഹജ്ജ് സേവന പരസ്യങ്ങള്‍; ആറ് വിദേശികള്‍ അറസ്റ്റില്‍

National

യു പിയില്‍ നാല് കുട്ടികള്‍ വീടിനകത്ത് കൊല്ലപ്പെട്ട നിലയില്‍; സംഭവത്തിനു പിന്നാലെ മാതാവിനെ കാണാതായി

Kerala

പേവിഷബാധയേറ്റയാള്‍ ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകവേ ആംബുലന്‍സില്‍ നിന്ന് ഇറങ്ങിയോടി; റോഡിലെ വെള്ളക്കെട്ടില്‍ വീണ് മരിച്ചു

Kerala

പൊതുപ്രവര്‍ത്തകന്‍ ഡിജോ കാപ്പന്റെ സംസ്‌കാരം ഇന്ന്