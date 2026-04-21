പാലക്കാട് മീനുകൾ കൂട്ടത്തോടെ ചത്തുപൊങ്ങി

Kerala
പാലക്കാട് മീനുകൾ കൂട്ടത്തോടെ ചത്തുപൊങ്ങി
കനത്ത ചൂട് കാരണമെന്നാണ് സംശയം.
പാലക്കാട്| പാലക്കാട് വടക്കഞ്ചേരി മംഗലംപുഴയില് മീനുകള് കൂട്ടത്തോടെ ചത്തുപൊങ്ങി. കനത്ത ചൂട് കാരണമെന്നാണ് സംശയം. പുഴയിലെ വെള്ളവും ചത്തമീനുകളുടെ സാമ്പിളുകളും പരിശോധിച്ചശേഷമേ യഥാര്ത്ഥ കാരണം വ്യക്തമാകൂ.
അതേസമയം, കനത്ത ചൂടില് വെന്തുരുകുകയാണ് പാലക്കാട്. തിങ്കളാഴ്ച മഴയെത്തുമെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു. എന്നാല്, മറ്റ് ജില്ലകളില് പെയ്ത മഴ പാലക്കാട് ലഭിച്ചില്ല. 39.8 ഡിഗ്രി സെല്ഷ്യസ് താപനിലയാണ് തിങ്കളാഴ്ച രേഖപ്പെടുത്തിയത്.
നിങ്ങളുടെ ജീവിതം തകർക്കാൻ എ ഐ? ചാറ്റ് ജിപിടിയോട് ഈ കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചാൽ പണികിട്ടും!
Saudi Arabia
കിംഗ് അബ്ദുല് അസീസ് മിലിട്ടറി കോളജിലെ ബിരുദദാന ചടങ്ങ് പ്രൗഢമായി
Saudi Arabia
സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയില് മികച്ച വളര്ച്ച കൈവരിച്ച് സഊദി
Kerala
തൃശൂരില് വെടിക്കെട്ട് നിര്മാണ കേന്ദ്രത്തില് സ്ഫോടനം; മൂന്ന് മരണം,നിരവധിപേർക്ക് പരുക്ക്
International
വെടിനിർത്തൽ അവസാനിക്കാൻ മണിക്കൂറുകൾ മാത്രം; യു എസ് - ഇറാൻ ചർച്ചകളിൽ അനിശ്ചിതത്വം തുടരുന്നു; ലോകം മുൾമുനയിൽ
Kerala
കനത്ത ചൂട്: 12 ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലർട്ട്; പാലക്കാട് താപനില 40 ഡിഗ്രിയിലേക്ക്
National