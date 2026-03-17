Kerala

തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളജിൽ തീപിടുത്തം; രോ​ഗികളെ മാറ്റി

ഐസിയുവിൽ ഉള്ള രോഗികളെയും സ്റ്റാഫിനെയും മാറ്റി. തീപിടുത്തം നിയന്ത്രണ വിധേയമായെന്ന് ആശുപത്രി അധികൃതർ അറിയിച്ചു.

Mar 17, 2026 10:03 am |

Mar 17, 2026 10:06 am

തിരുവനന്തപുരം| തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളജിൽ തീപിടുത്തം. മൾട്ടി സ്പെഷ്യാലിറ്റി ബ്ലോക്കിലെ അത്യാഹിത വിഭാഗത്തിലാണ് തീപിടുത്തമുണ്ടായത്. തുടർന്ന് ഐസിയുവിൽ ഉള്ള രോഗികളെയും സ്റ്റാഫിനെയും മാറ്റി. തീപിടുത്തം ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് മൂലമെന്നാണ് സംശയം. ഈ ബ്ലോക്കിൽ നിരവധി രോഗികളുണ്ടായിരുന്നുവെന്നാണ് ലഭിക്കുന്ന വിവരം.

അതേസമയം, തീപിടുത്തം നിയന്ത്രണ വിധേയമായെന്ന് മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രി അധികൃതർ അറിയിച്ചു. തീയണക്കാനായി വിവിധയിടങ്ങളിൽ നിന്ന് ഫയർഫോഴ്സ് യൂണിറ്റുകൾ  ആശുപത്രിയിലെത്തി. രക്ഷാപ്രവർത്തനം തുടരുന്നു.

Latest

Kerala

ഡോക്ടര്‍ വന്ദനദാസ് വധക്കേസ്; പ്രതി സന്ദീപ് കുറ്റക്കാരനെന്ന് കോടതി

Kerala

വി എസ് അച്യുതാനന്ദന്റെ മുന്‍ പിഎ എ സുരേഷ് കോണ്‍ഗ്രസില്‍

Kerala

തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളജിൽ തീപിടുത്തം; രോ​ഗികളെ മാറ്റി

International

കാബൂളിലെ ആശുപത്രിക്കുനേരെ വ്യോമാക്രമണം, 400 പേര്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടു;പിന്നില്‍ പാകിസ്ഥാനെന്ന് താലിബാന്‍

Kerala

കണ്ണൂരില്‍ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റെ റോഡ് ഷോ ഇന്ന്

Kerala

ഡോക്ടര്‍ വന്ദനദാസ് വധക്കേസില്‍ വിധി ഇന്ന്

Kerala

മുപ്പതിലെത്തുന്ന മഅ്ദിന്‍ മുന്നേറ്റം; വിദ്യാഭ്യാസ-സാമൂഹിക ഉന്നമനത്തിന് 30 ഇന പദ്ധതികള്‍