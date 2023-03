കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുല്‍ ഗാന്ധിയെ ലോക്‌സഭാംഗത്വത്തില്‍ നിന്ന് അയോഗ്യനാക്കിയ പശ്ചാത്തലത്തില്‍, ഡോ.മന്‍മോഹന്‍ സിംഗ് സര്‍ക്കാറിന്റെ കാലത്തെ ഓര്‍ഡിനന്‍സ് അദ്ദേഹം വലിച്ചുകീറുന്നുവെന്ന തരത്തില്‍ ഒരു ചിത്രം പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്. അയോഗ്യതാ പ്രശ്‌നം മറികടക്കാന്‍ രണ്ടാം യു പി എ കാലത്ത് തയ്യാറാക്കിയ ഓര്‍ഡിനന്‍സ് മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകരുടെ മുന്നില്‍ രാഹുല്‍ വലിച്ചുകീറിയെന്നും ഇല്ലായിരുന്നെങ്കില്‍ രാഹുല്‍ ഇപ്പോഴും എം പിയായി തുടര്‍ന്നേനെയെന്നുമാണ വ്യാപക പ്രചാരണം. ഇതിന്റെ വസ്തുത മനസ്സിലാക്കാം:

പ്രചാരണം : കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള യു പി എ സര്‍ക്കാര്‍ കൊണ്ടുവന്ന ഓര്‍ഡിനന്‍സ് 2013ല്‍ രാഹുല്‍ ഗാന്ധി വലിച്ചുകീറുന്നു. സ്വന്തം സര്‍ക്കാര്‍ അവതരിപ്പിച്ച ഓര്‍ഡിനന്‍സ് വലിച്ചുകീറിയില്ലായിരുന്നെങ്കില്‍, രാഹുല്‍ ഇപ്പോഴും പാര്‍ലിമെന്റില്‍ ഉണ്ടായേനെ (ട്വിറ്ററിലെ പ്രചാരണം).

Oh wow! PM Manmohan Singh was amazingly prescient, he was trying to save the Rahul Gandhi of the future.

But this guy is such an idiot, he wrote his own jail sentence when he tore the ordinance. 🤔 https://t.co/APc6xh3ewL

— Rajesh Acharya 🇨🇦 (@ra101) March 23, 2023