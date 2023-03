ആസ്‌ത്രേലിയ ആസ്ഥാനമായ ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് എകണോമിക്‌സ് ആന്‍ഡ് പീസ് (ഐ ഇ പി) പുറത്തിറക്കിയ ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ 20 ഭീകര സംഘടനകളിൽ കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാര്‍ട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ (സി പി ഐ)യും ഉണ്ടെന്ന പ്രചാരണം സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളില്‍ ശക്തമാണ്. ഈ പട്ടികയില്‍ സി പി ഐയുടെ സ്ഥാനം 12 ആണെന്നാണ് പ്രചാരണം. ഇതിന്റെ വസ്തുത മനസ്സിലാക്കാം:

പ്രചാരണം : 2022ല്‍ ലോകത്ത് ഏറ്റവും വിനാശം വിതച്ച ഭീകര സംഘടനകളില്‍ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാര്‍ട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ ഉള്‍പ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഐ എസ് അടക്കമുള്ള ഭീകര സംഘങ്ങള്‍ക്കൊപ്പമാണ് സി പി ഐയെയും എണ്ണിയത്. അടുത്ത തവണ ആദ്യ പത്തില്‍ ഉള്‍പ്പെടാന്‍ സാധിക്കട്ടെയെന്നാണ് സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിലെ പരിഹാസം. സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിലെ സംഘ്പരിവാര്‍ മുഖങ്ങളായ പ്രതീഷ് വിശ്വനാഥ്, ശ്രീജിത് പണിക്കര്‍ അടക്കമുള്ളവര്‍ ട്വിറ്ററില്‍ ഈ പ്രചാരണം നടത്തുന്നുണ്ട്.

Congratulations Communist Party of India for being named in top 20 deadliest terror groups of 2022. Your name is found amoung your sister concerns ie jehadi outfits.

Try to be in top 10 next time. pic.twitter.com/kb6bITYNEi

— Pratheesh Viswanath (@pratheesh_Hind) March 16, 2023