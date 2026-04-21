വിരുദുനഗര്‍ പടക്ക നിര്‍മാണശാലയിലെ സ്‌ഫോടനം; ഒളിവിലായിരുന്ന പ്രതികള്‍ കീഴടങ്ങി

വനജ ഫയര്‍ വര്‍ക്ക്‌സിന്റെ ലൈസന്‍സ് സസ്‌പെന്‍ഡ് ചെയ്തു

Apr 21, 2026 3:29 pm

Apr 21, 2026 3:29 pm

തമിഴ്‌നാട്| വിരുദുനഗര്‍ പടക്ക നിര്‍മാണ ശാലയിലെ പൊട്ടിത്തെറിയില്‍ ഒളിവിലായിരുന്ന പ്രതികള്‍ കീഴടങ്ങി. വനജ ഫയര്‍ വര്‍ക്ക്‌സ് ഉടമ ഈശ്വരി, ഭര്‍ത്താവ് മുത്തുമാണിക്യം എന്നിവരാണ് കോടതിയില്‍ കീഴടങ്ങിയത്. പോലീസ് നാല് സംഘങ്ങള്‍ രൂപീകരിച്ച് അന്വേഷണം നടത്തിവരികയായിരുന്നു.

സ്‌ഫോടനത്തില്‍ 25 പേരായിരുന്നു കൊല്ലപ്പെട്ടത്. സ്‌ഫോടനത്തിന് പിന്നാലെ വനജ ഫയര്‍ വര്‍ക്ക്‌സിന്റെ ലൈസന്‍സ് സസ്‌പെന്‍ഡ് ചെയ്തു. തിരഞ്ഞെടുപ്പുകാലത്തു വന്‍തോതില്‍ ഓര്‍ഡര്‍ ലഭിച്ചതിനാല്‍ അവധി ദിവസവും നൂറോളം പേര്‍ ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു.

വെടിമരുന്നു നിറയ്ക്കുന്നതിനിടെ തീപ്പൊരി ചിതറിയതാണു അപകട കാരണമെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം. ജെസിബി ഉപയോഗിച്ച് അവശിഷ്ടങ്ങള്‍ നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനിടെയുണ്ടായ സ്ഫോടനത്തില്‍ മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകന്‍ ഉള്‍പ്പെടെ 12 പേര്‍ക്ക് പരുക്കേറ്റു. രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തനത്തിനു നേതൃത്വം നല്‍കിയ കലക്ടറും എസ്പിയുമടക്കമുള്ളവര്‍ അത്ഭുതകരമായാണു രക്ഷപ്പെട്ടത്.

Related Topics:
Ongoing News

നിങ്ങളുടെ ജീവിതം തകർക്കാൻ എ ഐ? ചാറ്റ് ജിപിടിയോട് ഈ കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചാൽ പണികിട്ടും!

Saudi Arabia

കിംഗ് അബ്ദുല്‍ അസീസ് മിലിട്ടറി കോളജിലെ ബിരുദദാന ചടങ്ങ് പ്രൗഢമായി

Saudi Arabia

സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയില്‍ മികച്ച വളര്‍ച്ച കൈവരിച്ച് സഊദി

Kerala

തൃശൂരില്‍ വെടിക്കെട്ട് നിര്‍മാണ കേന്ദ്രത്തില്‍ സ്ഫോടനം; മൂന്ന്‌ മരണം,നിരവധിപേർക്ക് പരുക്ക്

International

വെടിനിർത്തൽ അവസാനിക്കാൻ മണിക്കൂറുകൾ മാത്രം; യു എസ് - ഇറാൻ ചർച്ചകളിൽ അനിശ്ചിതത്വം തുടരുന്നു; ലോകം മുൾമുനയിൽ

Kerala

കനത്ത ചൂട്: 12 ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലർട്ട്; പാലക്കാട് താപനില 40 ഡിഗ്രിയിലേക്ക്

National

വോട്ടിന് പണം നല്‍കിയെന്ന ആരോപണം; തമിഴ്‌നാട് ബി ജെ പി അധ്യക്ഷന്‍ നൈനാര്‍ നാഗേന്ദ്രനെതിരായ ഹരജി തള്ളി