ഇ വിയാണോ കാർ? ഈ ചൂടിൽ പണി കിട്ടാതിരിക്കാൻ ഇക്കാര്യങ്ങൾ മറക്കരുത്!

ഇ വിയാണോ കാർ? ഈ ചൂടിൽ പണി കിട്ടാതിരിക്കാൻ ഇക്കാര്യങ്ങൾ മറക്കരുത്!
രാജ്യത്തെ പല ഭാഗങ്ങളിലും താപനില 45 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് കടന്ന് വേനൽ കടുക്കുകയാണ്. മനുഷ്യരെപ്പോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങളെയും (ഇ വി) ഈ ചൂട് സാരമായി ബാധിക്കുന്നുണ്ട്. അമിതമായ ചൂട് വാഹനത്തിന്റെ ഡ്രൈവിംഗ് റേഞ്ച് 20 ശതമാനം വരെ കുറയ്ക്കുമെന്ന് പഠനങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു. എയർ കണ്ടീഷണറിന്റെ അമിത ഉപയോഗവും ഉയർന്ന താപനില ബാറ്ററി കാര്യക്ഷമത കുറയ്ക്കുന്നതുമാണ് ഇതിന് പ്രധാന കാരണം. നിങ്ങളുടെ ഇ വി ബാറ്ററിയുടെ ആയുസ്സ് വർദ്ധിപ്പിക്കാനും സുരക്ഷിതമായ യാത്ര ഉറപ്പാക്കാനും താഴെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക.
തണലും പ്രീ കണ്ടീഷനിംഗും
വാഹനം എപ്പോഴും തണലിൽ പാർക്ക് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. നേരിട്ട് വെയിൽ ഏൽക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് പാർക്ക് ചെയ്യുന്ന വാഹനത്തിനുള്ളിലെ താപനില ഒരു മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ വലിയ തോതിൽ വർദ്ധിക്കും. ഇത് എ സി സിസ്റ്റത്തിന് അമിത ഭാരം നൽകുന്നു. സൂര്യപ്രകാശമുള്ള ഒരു ദിവസം, നേരിട്ട് സൂര്യപ്രകാശത്തിൽ പാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന വാഹനത്തിനുള്ളിലെ താപനില ഒരു മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ 40 ഡിഗ്രി ഫാരൻഹീറ്റ് വരെ വർദ്ധിക്കുമെന്ന് പഠനങ്ങൾ കാണിക്കുന്നു. നേരെമറിച്ച്, അതേ കാലയളവിൽ തണലിൽ പാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന വാഹനങ്ങൾക്ക് 20 ഡിഗ്രി ഫാരൻഹീറ്റ് മാത്രമേ വർദ്ധനവുണ്ടാകൂ.
വാഹനത്തിൽ കയറുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ ഉൾഭാഗം തണുപ്പിക്കുന്ന ‘പ്രീ കണ്ടീഷനിംഗ്’ രീതി ശീലിക്കുക. വാഹനം ചാർജറുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ മൊബൈൽ ആപ്പ് വഴി എ സി ഓണാക്കുന്നത് വഴി ബാറ്ററിക്കുള്ളിലെ ചാർജ് നഷ്ടപ്പെടാതെ തന്നെ കാറിനുള്ളിലെ ചൂട് കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കും. എ ആർ എ ഐ (ARAI) ഡാറ്റ പ്രകാരം ഇത്തരം രീതികൾ പിന്തുടരുന്നത് വാഹനത്തിന്റെ റേഞ്ച് 12 ശതമാനം വരെ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കും.
ചാർജിംഗിൽ 20/80 നിയമം പാലിക്കുക
ബാറ്ററിയുടെ ദീർഘായുസ്സിന് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായത് 20/80 ചാർജിംഗ് രീതിയാണ്. അതായത് ബാറ്ററിയുടെ ചാർജ് 20 ശതമാനത്തിന് താഴെ പോകാതെ നോക്കുകയും ചാർജ് ചെയ്യുമ്പോൾ 80 ശതമാനത്തിൽ നിർത്തുകയും ചെയ്യുക.
ചാർജ് ലെവൽ ഈ പരിധിയിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നത് ലിഥിയം അയോൺ ബാറ്ററികളുടെ ആയുസ്സ് 40 ശതമാനം വരെ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കും. 100 ശതമാനം വരെ ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് ചൂട് കൂടാൻ കാരണമായേക്കാം.
ചാർജിംഗ് സമയം ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്യുക
യാത്ര കഴിഞ്ഞ് വന്ന ഉടനെ വാഹനം ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് ഒഴിവാക്കുക. ഡ്രൈവിംഗ് കാരണം ബാറ്ററി ഇതിനകം ചൂടായിരിക്കും, ആ സമയത്ത് ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് താപസമ്മർദ്ദം വർദ്ധിപ്പിക്കും. കുറഞ്ഞത് 30 മിനിറ്റ് മുതൽ ഒരു മണിക്കൂർ വരെ വാഹനം ഓഫ് ചെയ്ത് വെച്ച് ബാറ്ററി തണുത്തതിന് ശേഷം മാത്രം ചാർജിങ് ആരംഭിക്കുക. അന്തരീക്ഷ താപനില കുറഞ്ഞ അതിരാവിലെയോ വൈകുന്നേരമോ ചാർജ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഉചിതം. ഇത് ബാറ്ററിയുടെ ചൂട് 15 ശതമാനം വരെ കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുമെന്ന് പഠനങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
ഡ്രൈവിംഗ് ശീലങ്ങൾ മാറ്റുക
കഠിനമായ ചൂടുള്ള സമയത്ത് അമിതവേഗതയിൽ വാഹനം ഓടിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക. പെട്ടെന്ന് വേഗത കൂട്ടുന്നത് (Sudden Acceleration) ബാറ്ററിയിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ ഊർജ്ജം വലിച്ചെടുക്കുകയും ബാറ്ററി പെട്ടെന്ന് ചൂടാകാൻ കാരണമാവുകയും ചെയ്യും. സാധ്യമാകുമ്പോഴെല്ലാം ‘ഇക്കോ മോഡ്’ ഉപയോഗിക്കുക. ഇത് ഊർജ്ജം ലാഭിക്കാനും ബാറ്ററിയുടെ ചൂട് നിയന്ത്രിക്കാനും സഹായിക്കും.
ഫാസ്റ്റ് ചാർജിംഗ് പരിമിതപ്പെടുത്തുക
ഡി സി ഫാസ്റ്റ് ചാർജിംഗ് സൗകര്യപ്രദമാണെങ്കിലും വേനൽക്കാലത്ത് ഇത് ബാറ്ററിയെ കൂടുതൽ സമ്മർദ്ദത്തിലാക്കും. ഫാസ്റ്റ് ചാർജിംഗ് സമയത്ത് ബാറ്ററിയുടെ താപനില 6 മുതൽ 10 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെ ഉയരാം. ഉയർന്ന താപനിലയുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ ഫാസ്റ്റ് ചാർജിംഗ് തുടർച്ചയായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ബാറ്ററി ശേഷി ഇരട്ടി വേഗത്തിൽ കുറയാൻ കാരണമാകും. അതിനാൽ വേനൽക്കാലത്ത് എ സി സ്ലോ ചാർജിംഗ് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതാണ് സുരക്ഷിതം.
ടയർ പ്രഷർ പരിശോധിക്കുക
ചൂട് കൂടുമ്പോൾ ടയറുകൾക്കുള്ളിലെ വായു വികസിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. കൃത്യമായ അളവിൽ അല്ലാതെ വായു നിറയ്ക്കുന്നത് ടയർ പൊട്ടിത്തെറിക്കാനോ വഴുതി മാറാനോ കാരണമാകും. വേനൽക്കാലത്ത് കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ ടയർ പ്രഷർ പരിശോധിക്കുകയും കമ്പനി നിർദേശിച്ചിട്ടുള്ള അളവിൽ മാത്രം വായു നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യുക.
ബി എം എസ് പ്രവർത്തനം
ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങളിലെ ബാറ്ററി മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റം (ബി എം എസ്) കൃത്യമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കണം. അസാധാരണമായി വാഹനം ചൂടാകുകയോ ചാർജിങ് വേഗത പെട്ടെന്ന് കുറയുകയോ ചെയ്താൽ ഉടൻ തന്നെ അംഗീകൃത സർവീസ് സെന്ററിൽ കാണിച്ച് ബാറ്ററിയുടെ ആരോഗ്യം പരിശോധിക്കേണ്ടതാണ്.
സൺഷേഡുകളും താപനിയന്ത്രണവും
വിൻഡ്ഷീൽഡുകളിൽ സൺഷേഡുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വാഹനത്തിനുള്ളിലെ താപനില 15 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെ കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കും. ഇത് എ സിക്ക് നൽകേണ്ടി വരുന്ന അമിത ജോലി ഭാരം കുറയ്ക്കുകയും അതുവഴി ബാറ്ററി ലാഭിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ദീർഘദൂര യാത്രകളിൽ ഇടയ്ക്കിടെ വാഹനം നിർത്തി ബാറ്ററിക്ക് വിശ്രമം നൽകുന്നതും നല്ലതാണ്.
Summary
Extreme heat can reduce the driving range of electric vehicles by up to 20% due to air conditioning load and battery inefficiency. This guide highlights six essential tips for EV owners, including parking in shade, following the 20/80 charging rule, and avoiding frequent fast charging during summer. By adopting smart driving habits and pre-cooling the cabin while plugged in, owners can significantly extend battery life and ensure a more efficient driving experience during the heatwave.