Connect with us

Kerala

എറണാകുളത്ത് ട്രാഫിക് പോലീസുകാരനെ ഇടിച്ചിട്ട് സ്വകാര്യ ബസ്; ബസും ഡ്രൈവറും കസ്റ്റഡിയില്‍

അമിതവേഗതയില്‍ അശ്രദ്ധമായി ഓടിച്ചെത്തിയ ബസ് ബാനര്‍ജി റോഡിലേക്ക് തിരിയവേയാണ് അപകടമുണ്ടായത്.

Published

Nov 08, 2026 10:14 am |

Last Updated

Nov 08, 2026 10:14 am

കൊച്ചി  | നിരത്തുകളില്‍ അപകടങ്ങള്‍ തുടര്‍ക്കഥയാകുമ്പോഴും മരണപ്പാച്ചില്‍ തുടര്‍ന്ന് സ്വകാര്യ ബസുകള്‍.എറണാകുളത്ത് സ്വകാര്യ ബസ് ട്രാഫിക് പോലിസുകാരനെ ഇടിച്ചിട്ടു. ഹൈക്കോടതിക്ക് സമീപം ശനിയാഴ്ച വൈകുന്നേരം ഏഴരയോടെയാണ് സംഭവം.സിപിഒ ശ്രീദത്തിനാണ് അപകടത്തില്‍ പരുക്കേറ്റത്. ഇദ്ദഹത്തെ ആുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചു

അപകടമുണ്ടാക്കിയ മഹാത്മ ബസും ഡ്രൈവര്‍ കാക്കനാട് സ്വദേശി അനീഷും പോലിസ് കസ്റ്റഡിയിലാണ്.
മേനക ഭാഗത്ത് നിന്നും അമിതവേഗതയില്‍ അശ്രദ്ധമായി ഓടിച്ചെത്തിയ ബസ് ബാനര്‍ജി റോഡിലേക്ക് തിരിയവേയാണ് അപകടമുണ്ടായത്.

Content Highlights: A private bus knocked down a traffic police officer near the High Court in Ernakulam on Saturday evening. CPO Sreedath sustained injuries and was hospitalized. Police taken the bus and driver Aneesh into custody following the rash driving inciden

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

സെപ്റ്റിക് ടാങ്ക് മാലിന്യമടക്കം തോട്ടിലേക്ക് ഒഴുക്കിവിട്ടു; ഇടുക്കിയില്‍ കെട്ടിട ഉടമക്ക് അരലക്ഷം രൂപ പിഴയിട്ടു

International

ജപ്പാനില്‍ ശക്തമായ ഭൂചലനത്തില്‍ നിരവധി പേര്‍ക്ക് പരുക്ക്; വ്യാപക നാശനഷ്ടം

Kerala

എറണാകുളത്ത് ട്രാഫിക് പോലീസുകാരനെ ഇടിച്ചിട്ട് സ്വകാര്യ ബസ്; ബസും ഡ്രൈവറും കസ്റ്റഡിയില്‍

Kerala

പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയന്‍ മറ്റൊരു വാടക വീട്ടിലേക്ക് താമസം മാറുന്നു

International

പോളണ്ടില്‍ ആറ് പേരെ തെരുവില്‍ വെടിവെച്ച് കൊലപ്പെടുത്തിയ സംഭവം; പ്രതിയുടെ വീട്ടില്‍ നിന്നും മൂന്ന് മൃതദേഹങ്ങള്‍ കൂടി കണ്ടെടുത്തു

International

ഇസ്‌റാഈലില്‍ നെതന്യാഹുവിന് തിരിച്ചടി ; ഐസന്‍കോട്ടിനെ സര്‍ക്കാര്‍ രൂപീകരിക്കാന്‍ ചുമതലപ്പെടുത്തി പ്രസിഡന്റ്

International

ഇറാനില്‍ വന്‍ സ്‌ഫോടനങ്ങള്‍; ഒമാന്‍ ഉള്‍ക്കടലില്‍ ചരക്ക് കപ്പല്‍ തകര്‍ത്ത് യു എസ്