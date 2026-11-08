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ഇസ്റാഈലില് നെതന്യാഹുവിന് തിരിച്ചടി ; ഐസന്കോട്ടിനെ സര്ക്കാര് രൂപീകരിക്കാന് ചുമതലപ്പെടുത്തി പ്രസിഡന്റ്
67 എം പിമാരുടെ പിന്തുണയാണ് ഗാദി ഐസന്കോട്ടിനുള്ളത്. പുതിയ സഖ്യസര്ക്കാര് രൂപീകരിക്കാന് ഐസന്കോട്ടിന് ഇനി 28 ദിവസത്തെ സമയമുണ്ട്.
ജറുസലേം | ഇസ്റാഈലില് അധികാരം നിലനിര്ത്താനുള്ള ബെഞ്ചമിന് നെതന്യാഹുവിന്റെ ശ്രമങ്ങള്ക്ക് കനത്ത തിരിച്ചടി. ഭൂരിപക്ഷം ഉറപ്പിക്കാനാകാതെ വന്നതടെ , മുന് സൈനിക മേധാവിയും യാഷാര് പാര്ട്ടി തലവനുമായ ഗാദി ഐസന്കോട്ടിനെ അടുത്ത സര്ക്കാര് രൂപീകരിക്കാന് പ്രസിഡന്റ് ഐസക് ഹെര്സോഗ് ചുമതലപ്പെടുത്തി.67 എം പിമാരുടെ പിന്തുണയാണ് ഗാദി ഐസന്കോട്ടിനുള്ളത്. പുതിയ സഖ്യസര്ക്കാര് രൂപീകരിക്കാന് ഐസന്കോട്ടിന് ഇനി 28 ദിവസത്തെ സമയമുണ്ട്.
ഇസ്റാഈല് പാര്ലമെന്റായ നെസെറ്റിലെ രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികളുമായി ചര്ച്ച നടത്തിയ ശേഷമാണ് ഹെര്സോഗ് ഈ തീരുമാനം പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ഒക്ടോബര് 27-ന് നടന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പില് ആര്ക്കും വ്യക്തമായ ഭൂരിപക്ഷം ലഭിച്ചിരുന്നില്ല. ഇസ്റാഈലി രാഷ്ട്രീയത്തില് നെതന്യാഹുവിന്റെ ദീര്ഘകാല ആധിപത്യം അവസാനിപ്പിക്കാനുള്ള ആദ്യ അവസരമാണ് ഇപ്പോള് ഐസന്കോട്ടിന് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്.
ഞായറാഴ്ച വൈകുന്നേരം അഞ്ചിന് ജറുസലേമിലെ പ്രസിഡന്റിന്റെ ഔദ്യോഗിക വസതിയില് നടക്കുന്ന ചടങ്ങില് ഉത്തരവ് കൈമാറും. തീരുമാനം എടുക്കുന്നതിന് മുന്പ് ഹെര്സോഗ് നെതന്യാഹുവുമായും ഐസന്കോട്ടുമായി ചര്ച്ച നടത്തുകയും, ഐസന്കോട്ടിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കാനാണ് താന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് ഇരുവരെയും അറിയിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. 67 നിയമസഭാംഗങ്ങള് ഐസന്കോട്ടിനെ ശുപാര്ശ ചെയ്തപ്പോള്, 46 പേര് മാത്രമാണ് നെതന്യാഹുവിനെ പിന്തുണച്ചത്. 7 പേര് ആരെയും ശുപാര്ശ ചെയ്തില്ല.
2022-ല് രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ച മുന് ഇസ്റാഈല് ഡിഫന്സ് ഫോഴ്സ് ചീഫ് ഓഫ് സ്റ്റാഫാണ് ഗാദി ഐസന്കോട്ട്. ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പില് നെതന്യാഹുവിന്റെ പ്രധാന എതിരാളിയായി മാറിയ അദ്ദേഹം, മധ്യ-ഇടതുപക്ഷം മുതല് വലതുപക്ഷം വരെയുള്ള പാര്ട്ടികളെ ഒന്നിപ്പിച്ചാണ് പ്രചാരണം നടത്തിയത്. നെതന്യാഹുവിനോടുള്ള എതിര്പ്പാണ് ഇവരെ പ്രധാനമായും ഒന്നിപ്പിച്ചത്.സര്ക്കാരില് ചേരുന്നതിനേക്കാള്, സര്ക്കാരിന് പുറത്തുനിന്ന് നെതന്യാഹുവിനെതിരെയുള്ള ബദലിനെ പിന്തുണയ്ക്കാമെന്നാണ് അറബ് പാര്ട്ടികളുടെ നിലപാട്.
അതേ സമയം, നെതന്യാഹു ഇതുവരെ തോല്വി സമ്മതിച്ചിട്ടില്ല. കാവല് പ്രധാനമന്ത്രിയായ അദ്ദേഹം ഇപ്പോഴും ദേശീയ ഐക്യ സര്ക്കാരിനായി സമ്മര്ദ്ദം ചെലുത്തുന്നുണ്ട്. അറബ് നേതൃത്വത്തിലുള്ള പാര്ട്ടികളെ ആശ്രയിക്കുന്ന ഏത് സര്ക്കാരും തീവ്രവാദത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നവരാണെന്നാണ് നെതന്യാഹുവിന്റെ നിലപാട്. അറബ് നിയമസഭാംഗങ്ങളെ സുരക്ഷാ ഭീഷണിയായി ചിത്രീകരിക്കുന്ന നെതന്യാഹുവിന്റെ നിലപാടിനെതിരെ ഐസന്കോട്ടിന്റെ പാര്ട്ടി ശക്തമായി തിരിച്ചടിച്ചു. തീവ്രവലതുപക്ഷ സഖ്യകക്ഷികളുമായുള്ള ബന്ധം പുനഃപരിശോധിക്കാന് ലിക്കുഡ് പാര്ട്ടി അംഗങ്ങളോട് അവര് ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു.
പ്രസിഡന്റില് നിന്ന് ഔദ്യോഗികമായി ചുമതലയേറ്റുകഴിഞ്ഞാല്, സഖ്യസര്ക്കാര് രൂപീകരിക്കാന് ഐസന്കോട്ടിന് 28 ദിവസത്തെ സമയം ലഭിക്കും. ആവശ്യമെങ്കില് പ്രസിഡന്റിന് 14 ദിവസം കൂടി നീട്ടിനല്കാം.
അതിന് കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കില്, ആവശ്യത്തിന് പിന്തുണ നേടാന് കഴിയുന്ന മറ്റൊരാള്ക്ക് ആ ഉത്തരവ് ലഭിച്ചേക്കാം. സാഹചര്യങ്ങള്ക്കനുസരിച്ച് നെതന്യാഹുവിന് വീണ്ടും അവസരം ലഭിച്ചേക്കാം. ശ്രമങ്ങളെല്ലാം പരാജയപ്പെട്ടാല്, 2027ന്റെ തുടക്കത്തില് ഇസ്റാഈല് വീണ്ടുമൊരു തിരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്ക് നീങ്ങാന് സാധ്യതയുണ്ട്.
Content Highlights: Israeli President Isaac Herzog tasked former army chief Gadi Eisenkot with forming the new government after securing support from 67 lawmakers. The decision deals a major blow to Benjamin Netanyahu, who secured only 46 recommendations. Eisenkot has 28 days to build a coalition to avoid another election.