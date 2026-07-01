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ഇ വി ചാർജിംഗ് അത്ര നിസ്സാരമല്ല; തീപ്പിടുത്തത്തിന് വരെ സാധ്യത; വീട്ടിൽ ഇ വി ചാർജ് ചെയ്യുന്നവർ ഈ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക
ഇ വി ചാർജ് ചെയ്യാൻ ഉയർന്ന കപ്പാസിറ്റിയുള്ള (Heavy-duty) ഐ എസ് ഐ മുദ്രയുള്ള വയറുകൾ മാത്രം ഉപയോഗിക്കുക.
ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങളുടെ (ഇ വി) പ്രചാരം വർധിച്ചുവരുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ, ഭൂരിഭാഗം പേരും വാഹനം ചാർജ് ചെയ്യാൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് വീടുകളെയാണ്. എന്നാൽ, വീട്ടിൽ ഇ വി ചാർജ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആവശ്യമായ സുരക്ഷാ മുൻകരുതലുകൾ സ്വീകരിച്ചില്ലെങ്കിൽ അത് വലിയ അപകടങ്ങൾക്കോ തീപിടുത്തത്തിനോ വരെ കാരണമായേക്കാം. ഇന്ത്യയിലെ ഏകദേശം 45 ശതമാനം വീടുകളും സുരക്ഷിതമായി ഇ വി ചാർജിംഗ് (EV Charging) നടത്തുന്നതിന് അനുയോജ്യമല്ലെന്ന റിപ്പോർട്ട് പുറത്തുവന്നിട്ടുണ്ട. ‘ദി നെറ്റ് സീറോ ട്രാൻസിഷൻ സ്റ്റാർട്ട്സ് അറ്റ് ഹോം: ഇനേബ്ലിംഗ് ഇ വി റെഡി റെസിഡൻസസ് ഇൻ ഇന്ത്യ’ എന്ന പേരിലിറങ്ങിയ പുതിയ റിപ്പോർട്ടിലാണ് ഈ വിവരങ്ങളുള്ളത്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ വീട്ടിൽ സുരക്ഷിതമായി ഇ വി ചാർജ് ചെയ്യുന്നതിനായി എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ (ev home charging safety tips) ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് നോക്കാം.
വയറിംഗും വയറുകളുടെ ഗുണനിലവാരവും
ഇ വി ചാർജ് ചെയ്യാൻ ഉയർന്ന കപ്പാസിറ്റിയുള്ള (Heavy-duty) ഐ എസ് ഐ മുദ്രയുള്ള വയറുകൾ മാത്രം ഉപയോഗിക്കുക. ഗുണനിലവാരം കുറഞ്ഞ വയറുകൾ അമിതമായി ചൂടായി ഉരുകാനും ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ടിനും കാരണമാകും. സാധാരണ പ്ലഗ് പോയിന്റുകളിൽ ഇ വി ചാർജറുകൾ കുത്തരുത്. കുറഞ്ഞത് 15A/16A ശേഷിയുള്ള പവർ സോക്കറ്റുകൾ മാത്രമേ ഇതിനായി ഉപയോഗിക്കാവൂ.
എക്സ്റ്റൻഷൻ കോഡുകൾ ഒഴിവാക്കുക
ഇ വി ചാർജ് ചെയ്യാൻ ഒരിക്കലും സാധാരണ എക്സ്റ്റൻഷൻ ബോർഡുകളോ മൾട്ടി-പ്ലഗ്ഗുകളോ ഉപയോഗിക്കരുത്. ഇവയ്ക്ക് ഇ വി ചാർജറുകൾ വലിച്ചെടുക്കുന്ന ഉയർന്ന വൈദ്യുതി താങ്ങാനുള്ള ശേഷിയുണ്ടാകില്ല. ഇത് പ്ലഗ് ബോക്സ് ഉരുകി തീപിടിക്കാൻ ഇടയാക്കും.
ഡെഡിക്കേറ്റഡ് സർക്യൂട്ട് (Dedicated Circuit)
ഇ വി ചാർജിംഗിനായി നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ മെയിൻ ബോർഡിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് ഒരു പ്രത്യേക ലൈൻ (Dedicated Circuit) എടുക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും സുരക്ഷിതം. ഈ ലൈനിൽ അനുയോജ്യമായ ശേഷിയുള്ള MCB, RCCB എന്നിവ നിർബന്ധമായും ഘടിപ്പിക്കണം. ഇത് വോൾട്ടേജ് വ്യതിയാനങ്ങളിൽ നിന്നും ഷോക്കിൽ നിന്നും സംരക്ഷണം നൽകും.
ശരിയായ എർത്തിംഗ് (Proper Earthing)
ഇ വി ചാർജിംഗിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് കൃത്യമായ എർത്തിംഗ്. വീട്ടിലെ എർത്തിംഗ് സംവിധാനം കൃത്യമാണെന്ന് ഒരു ഇലക്ട്രീഷ്യനെ കണ്ട് ഉറപ്പുവരുത്തുക. എർത്തിംഗ് ശരിയല്ലെങ്കിൽ വാഹനത്തിന്റെ ബോഡിയിൽ ഷോക്ക് അടിക്കാനും ബാറ്ററിയുടെ സുരക്ഷയെ ബാധിക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട്.
ചാർജ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം (Charging Environment)
വാഹനം ചാർജ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് നല്ല വായുസഞ്ചാരം ഉണ്ടായിരിക്കണം. അടച്ചിട്ട മുറികളിലോ ഇടുങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിലോ ചാർജ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബാറ്ററി അമിതമായി ചൂടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. നേരിട്ട് വെയിൽ അടിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലോ മഴവെള്ളം വീഴാൻ സാധ്യതയുള്ള ഇടങ്ങളിലോ ചാർജിംഗ് പോയിന്റ് സ്ഥാപിക്കരുത്. ഈർപ്പവും അമിത ചൂടും ഒരുപോലെ അപകടകരമാണ്.
ചാർജ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്തിന് സമീപത്തായി പെട്രോൾ, ഗ്യാസ് സിലിണ്ടർ, പേപ്പറുകൾ, ഉണങ്ങിയ തുണികൾ തുടങ്ങിയ എളുപ്പത്തിൽ തീപിടിക്കുന്ന വസ്തുക്കൾ എന്നിവ സൂക്ഷിക്കരുത്.
ഒറിജിനൽ ചാർജറുകൾ മാത്രം ഉപയോഗിക്കുക
വാഹന നിർമ്മാതാക്കൾ നൽകുന്ന ഒറിജിനൽ ചാർജറുകളും കേബിളുകളും മാത്രം ഉപയോഗിക്കുക. വിലക്കുറവു നോക്കി ഗുണനിലവാരമില്ലാത്ത ലോക്കൽ ചാർജറുകൾ വാങ്ങുന്നത് ബാറ്ററിയുടെ ആയുസ്സ് കുറയ്ക്കുകയും വൻ അപകടങ്ങൾ ക്ഷണിച്ചുവരുത്തുകയും ചെയ്യും.
ഓവർചാർജിംഗും കൃത്യമായ നിരീക്ഷണവും
വാഹനം 100% ചാർജ് ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ ചാർജർ ഓഫ് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. പലരും രാത്രി മുഴുവൻ വാഹനം ചാർജിംഗിൽ ഇടാറുണ്ട്. ആധുനിക ചാർജറുകളിൽ ഓട്ടോ-കട്ട് ഓഫ് സംവിധാനം ഉണ്ടെങ്കിലും, തുടർച്ചയായി മണിക്കൂറുകളോളം പ്ലഗ് ഇൻ ചെയ്തു വെക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. പ്രത്യേകിച്ച് വേനൽക്കാലത്ത് ബാറ്ററി ചൂടാകാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ്.
Also Readഇ വി വാങ്ങുന്നവർ ശ്രദ്ധിക്കുക; ഇന്ത്യയിലെ 45 ശതമാനം വീടുകളും ഇ വി ചാർജിംഗിന് അനുയോജ്യമല്ലെന്ന് റിപ്പോർട്ട് ഓർക്കുക, വാഹനം ഓടിച്ച് നിർത്തിയ ഉടൻ തന്നെ ചാർജ് ചെയ്യാൻ വെക്കരുത്. ബാറ്ററിയുടെ ചൂട് കുറയാൻ അല്പസമയം അനുവദിച്ച ശേഷം മാത്രം ചാർജിംഗ് ആരംഭിക്കുക. ചെറിയൊരു ശ്രദ്ധക്കുറവ് വലിയൊരു ദുരന്തത്തിന് കാരണമായേക്കാം. അതിനാൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ സുരക്ഷയിൽ ഒട്ടും വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യരുത്.
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Charging electric vehicles at home requires strict adherence to safety protocols to prevent potential fire hazards. Key precautions include using high-quality dedicated wiring, avoiding extension cords, and ensuring proper earthing and ventilation. Utilizing original manufacturer-approved chargers and avoiding overcharging are also crucial steps to safeguard the vehicle and the home.