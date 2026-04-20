Connect with us

National

കര്‍ണാടകയിലെ മലയാളി കോണ്‍ഗ്രസ് എംഎല്‍എയുടെ വീട്ടില്‍ ഇഡി റെയ്ഡ്

ആറ് വര്‍ഷം മുമ്പ് നടന്ന നാലര കോടിയുടെ ബിറ്റ്കോയിന്‍ ഇടപാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് പരിശോധന

Published

Apr 20, 2026 5:19 pm |

Last Updated

Apr 20, 2026 5:19 pm

ബെംഗളുരു| കര്‍ണാടകയിലെ മലയാളി കോണ്‍ഗ്രസ് എംഎല്‍എയുടെ വീട്ടില്‍ ഇഡി റെയ്ഡ്. എന്‍ എ ഹാരിസിന്റെ വീട്ടിലാണ് പരിശോധന നടന്നത്. ആറുവര്‍ഷം മുമ്പ് നടന്ന നാലര കോടിയുടെ ബിറ്റ്കോയിന്‍ ഇടപാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് പരിശോധന. സിആര്‍പിഎഫിനൊപ്പം ആറു മണിയോടെയാണ് ഇഡി ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ എത്തിയത്.

എന്‍ എ ഹാരിസിന്റെ മക്കളായ മൊഹമ്മദ് ഹാരിസ് നാലപ്പാട്, ഒമര്‍ ഫാറൂഖ് നാലപ്പാട് എന്നിവരുടെ വീടുകളിലും പരിശോധന നടന്നു. 12 കേന്ദ്രങ്ങളിലാണ് ഇഡി പരിശോധന  നടക്കുന്നത്.

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----