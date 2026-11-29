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തണുപ്പുകാലത്ത് തൈര് കഴിച്ചാല് ജലദോഷം വരുമോ? പ്രചരിക്കുന്ന ധാരണകള്ക്ക് പിന്നിലെ ശാസ്ത്രീയ സത്യങ്ങള്
പ്രോട്ടീന്, കാല്സ്യം, മറ്റ് അവശ്യ പോഷകങ്ങള് എന്നിവയുടെ മികച്ച സ്രോതസ്സാണ് തൈര്
തണുപ്പുകാലത്ത് തൈര് കഴിക്കുന്നത് ജലദോഷത്തിനും ചുമയ്ക്കും തൊണ്ടവേദനയ്ക്കും കാരണമാകുമെന്ന പരമ്പരാഗതമായ ഭക്ഷ്യ ഉപദേശങ്ങള്ക്ക് ശാസ്ത്രീയമായ യാതൊരു തെളിവുമില്ലെന്ന് ആരോഗ്യവിദഗ്ദ്ധര് വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഭക്ഷണത്തിന്റെ തണുപ്പും അണുബാധയുണ്ടാകുന്ന സാഹചര്യവും തമ്മില് ആളുകള് തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നതിനാലാണ് ഇത്തരമൊരു ആശങ്ക നിലനില്ക്കുന്നത്. ജലദോഷവും മറ്റ് ശ്വാസകോശ അണുബാധകളും ഉണ്ടാകുന്നത് വൈറസുകള് വഴിയാണ്.
തൈര് ഉള്പ്പെടെയുള്ള പാലുല്പ്പന്നങ്ങള് ശരീരത്തില് കഫം വര്ദ്ധിപ്പിക്കുമെന്ന വാദത്തെ ശാസ്ത്രീയ തെളിവുകള് പിന്തുണയ്ക്കുന്നില്ല. പാലുല്പ്പന്നങ്ങള് കഴിച്ചതിനുശേഷം വായില് ഉമിനീരിന് താല്ക്കാലികമായി കട്ടി തോന്നുന്നത് കഫം കൂടിയതാണെന്ന് ആളുകള് തെറ്റിദ്ധരിക്കാന് കാരണമാകുന്നുവെന്ന് ആസ്ത്മ ആന്ഡ് ലങ് യുകെ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
പ്രോട്ടീന്, കാല്സ്യം, മറ്റ് അവശ്യ പോഷകങ്ങള് എന്നിവയുടെ മികച്ച സ്രോതസ്സാണ് തൈര്. ഇതിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഉപകാരികളായ ബാക്ടീരിയകള് കുടലിന്റെ ആരോഗ്യത്തിനും ദഹനപ്രക്രിയയ്ക്കും വലിയ പിന്തുണ നല്കുന്നു. കുടലിന്റെ ആരോഗ്യം രോഗപ്രതിരോധ ശേഷിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെങ്കിലും, തൈര് കഴിക്കുന്നത് ശൈത്യകാല അണുബാധകള് തടയാനുള്ള ഉറപ്പായ വഴിയല്ല.
ശരീരത്തിന് തണുപ്പുണ്ടാക്കുന്നവ എന്ന പേരില് ചില ഭക്ഷണങ്ങള് ദോഷകരമാണെന്ന അതിശയോക്തിപരമായ വാദങ്ങള്ക്കെതിരെ ഇന്ത്യന് കൗണ്സില് ഓഫ് മെഡിക്കല് റിസര്ച്ചിന്റെ നാഷണല് ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ന്യൂട്രീഷന് മുന്നറിയിപ്പ് നല്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇത്തരത്തില് പരമ്പരാഗതമായി തരംതിരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും പാലും മോരും തൈരും അതീവ പോഷകഗുണമുള്ള ഭക്ഷണങ്ങളാണെന്ന് അവരുടെ ഭക്ഷണ മാര്ഗ്ഗരേഖ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു.
തണുപ്പുകാലത്തോ രാത്രിയിലോ തൈര് കഴിക്കാന് പാടില്ലെന്ന് സാര്വത്രികമായ ഒരു നിയമവുമില്ല. ദഹനത്തിന് അനുയോജ്യമാണെങ്കില് ഭൂരിഭാഗം ആളുകള്ക്കും ശൈത്യകാലത്തും ഇത് ഭക്ഷണത്തില് ഉള്പ്പെടുത്താം. എന്നാല് പാലിനോട് അലര്ജിയുള്ളവരും, ലാക്ടോസ് ഇന്ടോളറന്സ് മൂലം വയറുവേദനയോ ഗ്യാസോ അനുഭവപ്പെടുന്നവരും തൈര് ഒഴിവാക്കുകയോ ശ്രദ്ധയോടെ ഉപയോഗിക്കുകയോ വേണം. കൂടാതെ, വൃത്തിയോടെ തയ്യാറാക്കിയതും ശരിയായ രീതിയില് സൂക്ഷിച്ചതുമായ തൈര് മാത്രമേ കഴിക്കാവൂ; കേടുവന്നതോ അധികനേരം പുറത്തുവെച്ചതോ ആയ തൈര് ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ്.