Kerala

തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കല്‍ കോളജിലെ അണുവിമുക്തീകരണ മെഷീനുകള്‍ തകരാറിലായി

ശസ്ത്രക്രിയ ഉപകരണങ്ങള്‍ മെഡിക്കല്‍ കോളജിനോട് ചേര്‍ന്നുള്ള എസ്എടി ആശുപത്രിയില്‍ എത്തിച്ചാണ് അണുവിമുക്തമാക്കുന്നത്.

Published

Mar 15, 2026 2:06 pm |

Last Updated

Mar 15, 2026 2:06 pm

തിരുവനന്തപുരം| തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കല്‍ കോളജില്‍ ശസ്ത്രക്രിയ ഉപകരണങ്ങള്‍ അണുവിമുക്തമാക്കുന്ന മെഷീനുകള്‍ തകരാറില്‍. നാലു മെഷീനുകളാണ് പ്രവര്‍ത്തനരഹിതമായിരിക്കുന്നത്. ശസ്ത്രക്രിയ ഉപകരണങ്ങള്‍ മെഡിക്കല്‍ കോളജിനോട് ചേര്‍ന്നുള്ള എസ്എടി ആശുപത്രിയില്‍ എത്തിച്ചാണ് അണുവിമുക്തമാക്കുന്നത്. എസ്എടി ആശുപത്രിയില്‍ അണുവിമുക്തമാക്കിയ ഉപകരണങ്ങള്‍ തിരികെ മെഡിക്കല്‍ കോളജിലേക്ക് എത്തിക്കാന്‍ കാലതാമസം നേരിടുന്നതായും ഇത് ശസ്ത്രക്രിയകള്‍ക്കും രോഗികള്‍ക്ക് നല്‍കേണ്ട ചികിത്സയ്ക്കും കാലതാമസം ഉണ്ടാക്കാനിടയുണ്ടെന്നും ഡോക്ടര്‍മാര്‍ പറയുന്നു. 2024ലാണ് ഈ നാലു മെഷീനുകളില്‍ രണ്ട് എണ്ണം തകരാറിലായത്. പിന്നീട് മറ്റു മെഷീനുകളും പ്രവര്‍ത്തനരഹിതമായതോടെ പ്രശ്നം രൂക്ഷമായി.

Related Topics:
Kerala

കൊണ്ടോട്ടി മൊറയൂരില്‍ ബസും കാറും കൂട്ടിയിടിച്ച് അപകടം; മരണം നാലായി

International

നെതന്യാഹു സുരക്ഷിതനെന്ന് ഓഫീസ്; എഐ വീഡിയോ പ്രചാരണം തള്ളി ഇസ്റാഈൽ

Kerala

തിരൂരില്‍ അഞ്ചുവയസുകാരന്‍ കുഴഞ്ഞുവീണു മരിച്ചു

Kerala

കൈക്കൂലിക്കേസ്; പാലക്കാട് ജി എസ് ടി ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് കൂട്ട സ്ഥലംമാറ്റം

Kerala

'നിഴല്‍ പോലെ കൂടെയുണ്ടായിരുന്നയാള്‍, വിശ്വസ്ത സഹയാത്രികന്‍'; കാപ്പാടന്‍ രമേശന്റെ ഓര്‍മകളില്‍ വിതുമ്പി കെ സുധാകരന്‍

Kerala

പാലക്കാട്‌ തെരുവുനായ ആക്രമണത്തിൽ വയോധികയ്‌ക്ക് ഗുരുതരപരുക്ക്