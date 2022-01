ന്യൂഡല്‍ഹി | സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിലെ ചര്‍ച്ചകളും ട്രെന്‍ഡുകളും ബി ജെ പിക്ക് അനുകൂലമായി വഴിതികരിച്ചുവിടാന്‍ സങ്കീര്‍ണമായ ആല്‍ഗോരിതത്തില്‍ രഹസ്യമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ആപ്പുണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തല്‍. 2020 ഏപ്രിലില്‍ ബി ജെ പി ഐ ടി സെല്ലില്‍ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന ആരതി ശര്‍മ്മ എന്ന ട്വിറ്റര്‍ അക്കൗണ്ടില്‍ നിന്നും ടെക് ഫോഗ് എന്ന ആപ്പിനെക്കുറിച്ച് വെളിപ്പെടുത്തലുണ്ടായിരുന്നു. ഇത് അന്വേഷിച്ച ദി വയര്‍ വെബ് പോര്‍ട്ടലാണ് ആപ്പ് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചത്. പാര്‍ട്ടിയുടെ സ്വീകാര്യത സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളില്‍ വ്യാജമായി വര്‍ധിപ്പിക്കുക, വിമര്‍ശകരെ അപമാനിക്കുക, ജനങ്ങളെ സ്വാധീനിക്കാനുള്ള വലിയ ക്യാമ്പയിനുകള്‍ നിര്‍മ്മിക്കുക എന്നതാണ് ആപ്പിന്റെ ലക്ഷ്യം.

സര്‍ക്കാര്‍ ജോലി നിഷേധിച്ചതിനെത്തുടര്‍ന്നാണ് 2014 മുതല്‍ ബി ജെ പി ഐ ടി സെല്ലില്‍ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന ആരതി ശര്‍മ്മ എന്ന വ്യക്തി പാര്‍ട്ടി ഇത്തരത്തില്‍ ആപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന വെളിപ്പെടുത്തലുമായി രംഗത്തെത്തിയത്. ഒരു ട്വീറ്റിന് രണ്ട് രൂപ പ്രതിഫലം ഐ ടി സെല്‍ നല്‍കാറുണ്ടായിരുന്നെന്ന് ഇവര്‍ വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ടെക് ഫോഗ് എന്ന ആപ്പ് ഉപയോഗിക്കാനാണ് തന്നോട് നിര്‍ദ്ദേശിച്ചിരുന്നത്. റി ക്യാപ്ച കോഡുകളെ മറികടക്കുകയും ഹാഷ്ടാഗുകളും ട്വിറ്റര്‍ കുറിപ്പുകളും സ്വയമേവ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാനും ഈ അപ്പിന് കഴിയും. ഐ ടി സെല്ലിലെ മുതിര്‍ന്നവരും അനുഭവ സമ്പത്തുമുള്ള ആളുകള്‍ ഇതിലും സങ്കീര്‍ണ്ണമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ആപ്പുകള്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെന്നും അവര്‍ അവകാശപ്പെട്ടിരുന്നു.

There are many #BJPitCell softwares, i was suggested to use ‘The tek fog’, this is secret app only for #ItCellWorkers. It bypasses reCaptcha codes, is used for auto-upload texts and hashtag Trends. However, pro-players of #ItCellWorkers are using Tasker app too.

