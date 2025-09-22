Kerala
വികസന സദസ്സിന് ഇന്ന് തുടക്കമാകും; പ്രതിപക്ഷം വിട്ടുനില്ക്കും
ഒക്ടോബര് 20വരെയാണ് പഞ്ചായത്ത്, മുനിസിപ്പാലിറ്റി, കോര്പറേഷന്തല വികസന സദസുകള്.
തിരുവനന്തപുരം | പ്രാദേശികതലത്തില് വികസന ആശയങ്ങള് കണ്ടെത്താനും പൊതുജനാഭിപ്രായം രൂപീകരിക്കാനുമായി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന വികസന സദസ്സിന് തിങ്കളാഴ്ച തുടക്കം. സംസ്ഥാനതല ഉദ്ഘാടനവും തിരുവനന്തപുരം കോര്പറേഷന് വികസന സദസ്സും തിങ്കള് രാവിലെ 9.30ന് നിശാഗന്ധി ഓഡിറ്റോറിയത്തില് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന് ഉദ്ഘാടനംചെയ്യും.മന്ത്രി എം ബി രാജേഷ് അധ്യക്ഷനാകും. മന്ത്രിമാരായ വി ശിവന്കുട്ടി, ജി ആര് അനില്, മേയര് ആര്യ രാജേന്ദ്രന് തുടങ്ങിയവര് പങ്കെടുക്കും. അതേസമയം സര്ക്കാര് പരിപാടിയില് പ്രതിപക്ഷം പങ്കെടുക്കില്ല
ംഒക്ടോബര് 20വരെയാണ് പഞ്ചായത്ത്, മുനിസിപ്പാലിറ്റി, കോര്പറേഷന്തല വികസന സദസുകള്. നിര്ദേശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും സ്വീകരിക്കുന്നതിനൊപ്പം സംസ്ഥാന സര്ക്കാരിന്റെയും തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും വികസനനേട്ടങ്ങളും മുന്നേറ്റങ്ങളും ജനങ്ങളെ അറിയിക്കാനും ലക്ഷ്യമിടുന്നു. പഞ്ചായത്തുകളില് 250 -350 പേരും മുനിസിപ്പാലിറ്റികളിലും കോര്പറേഷനുകളിലും 750 -1,000 പേരും പങ്കാളികളാകും.തദ്ദേശസ്ഥാപനത്തിന്റെ പ്രോഗ്രസ് റിപ്പോര്ട്ട് സദസ്സില് പ്രകാശിപ്പിക്കും. അതിദാരിദ്ര്യ നിര്മാര്ജനം, ലൈഫ് മിഷന് പദ്ധതികള്, തുടങ്ങിയവയില് പങ്കാളികളായവരെയും ഹരിതകര്മ സേനാംഗങ്ങളെയും ആദരിക്കും. അതിദാരിദ്ര്യ നിര്മാര്ജനം, മാലിന്യമുക്ത നവകേരളം തുടങ്ങിയവയുടെ നേട്ടങ്ങളും പ്രവര്ത്തനങ്ങളും സെക്രട്ടറിമാര് അവതരിപ്പിക്കും. പൊതുജനാഭിപ്രായം സ്വീകരിക്കാന് ഓപ്പണ് ഫോറവുമുണ്ടാകും.