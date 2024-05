പ്രജ്ജ്വല്‍ രേവണ്ണയ്ക്ക് താക്കീതുമായി ദേവഗൗഡ

ന്യൂഡല്‍ഹി | ലൈംഗികപീഡനക്കേസുകളില്‍പ്പെട്ട് രാജ്യംവിട്ട പ്രജ്വല്‍ രേവണ്ണയ്ക്ക് താക്കീതുമായി മുത്തച്ഛനും ജെഡിഎസ് നേതാവുമായ എച്ച്ഡി ദേവഗൗഡ രംഗത്ത്. കേസില്‍ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചെത്തി വിചാരണ നേരിടണമെന്ന് പ്രജ്വലിനോട് ദേവഗൗഡ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

തന്റെ ക്ഷമ പരീക്ഷിക്കരുതെന്നും കുറ്റക്കാരനെന്ന് കണ്ടെത്തിയാല്‍ പ്രജ്വലിന് തക്കതായ ശിക്ഷ നല്‍കണമെന്നും എഴുതിയ കുറിപ്പ് ദേവഗൗഡ തന്നെയാണ് സാമൂഹികമാധ്യമമായ എക്‌സില്‍ പങ്കുവച്ചത്.

പ്രജ്വല്‍ രേവണ്ണയ്ക്ക് തന്റെ താക്കീത് എന്ന തലക്കെട്ടില്‍ രണ്ടുപേജുള്ള തുറന്ന കത്താണ് അദ്ദേഹം സാമൂഹിക മാധ്യമത്തില്‍ പങ്കുവച്ചത്. പ്രജ്വല്‍ എവിടെയാണെന്നറിയില്ല, ഇത്തരത്തില്‍ ഒരു കുറ്റം പ്രജ്വല്‍ ചെയ്തിരുന്നെങ്കില്‍ വിദേശത്തേക്കുള്ള യാത്ര താന്‍ തടയുമായിരുന്നെന്നും കുറിപ്പില്‍ പറയുന്നു.

സമൂഹത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളില്‍ നിന്നും തനിക്കും കുടുംബത്തിനുമെതിരെ വലിയ രോഷമാണ് ഉണ്ടാവുന്നത്,ആരെയും ഈ കാര്യത്തില്‍കുറ്റപ്പെടുത്താനാവില്ല. ഇത്തരം ഒരും കുറ്റം ചെയ്താല്‍ തക്കതായ ശിക്ഷ തന്നെ നല്‍കണം. തിരിച്ചെത്തിയില്ലെങ്കില്‍ കുടുംബം ഒറ്റക്കെട്ടായി പ്രജ്വലിനെതിരെ നില്‍ക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

60 വര്‍ഷക്കാലം തന്നോടൊപ്പം അടിയുറച്ചുനിന്ന ജനങ്ങളോടാണ് തനിക്ക് കടപ്പാടെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

I have issued a warning to @iPrajwalRevanna to return immediately from wherever he is and subject himself to the legal process. He should not test my patience any further. pic.twitter.com/kCMuNJOvAo

— H D Deve Gowda (@H_D_Devegowda) May 23, 2024