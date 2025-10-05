Kerala
ദേവസ്വം ബോര്ഡ് ഉടച്ചുവാര്ക്കണം, ശബരിമല തട്ടിപ്പില് സി ബി ഐ അന്വേഷണം വേണം: വെള്ളാപ്പള്ളി
ഐ എ എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ നേതൃത്വത്തില് സര്ക്കാരിന്റെ പൂര്ണ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള സംവിധാനം വേണം.
ആലപ്പുഴ | ദേവസ്വം ബോര്ഡ് ഉടച്ചുവാര്ക്കണമെന്ന് എസ് എന് ഡി പി യോഗം ജനറല് സെക്രട്ടറി വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശന്. ശബരിമല തട്ടിപ്പിനെ കുറിച്ച് സി ബി ഐ അന്വേഷണം വേണമെന്നും വെള്ളാപ്പള്ളി ആവശ്യപ്പെട്ടു.
ഐ എ എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ നേതൃത്വത്തില് സര്ക്കാരിന്റെ പൂര്ണ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള സംവിധാനം വേണം.
തട്ടിപ്പുകള് കണ്ടെത്തിയത് ഇപ്പോഴത്തെ ദേവസ്വം ബോര്ഡിന്റെ കാലത്താണെന്നും വെള്ളാപ്പള്ളി പറഞ്ഞു.
---- facebook comment plugin here -----
Latest
Kerala
ദേവസ്വം ബോര്ഡ് ഉടച്ചുവാര്ക്കണം, ശബരിമല തട്ടിപ്പില് സി ബി ഐ അന്വേഷണം വേണം: വെള്ളാപ്പള്ളി
Kannur
മോഷണ ശ്രമത്തിനിടെ ഓടിരക്ഷപ്പെടാന് ശ്രമിച്ചയാള് ട്രെയിന് തട്ടി മരിച്ചു
National
ബിഹാര്: തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടപടികള് നവംബര് 22നു മുമ്പ് പൂര്ത്തിയാക്കും
Kerala
നാടിന് നരകം സമ്മാനിച്ച് ഏതോ സ്വര്ഗത്തിനു വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്നവരാണ് മുസ്ലിം ലീഗുകാര്; വിവാദ പരാമര്ശവുമായി പി സരിന്
National
ലഡാക്ക് വെടിവെപ്പില് ജുഡീഷ്യല് അന്വേഷണം വേണം; ജയിലില് നിന്ന് സന്ദേശവുമായി വാങ്ചുക്
Kerala
ഒമ്പത് വയസ്സുകാരിയുടെ വലതുകൈ മുറിച്ചുമാറ്റിയ സംഭവം: ചികിത്സാ പിഴവ് ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്ന് റിപോര്ട്ട്
National