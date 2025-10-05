Connect with us

Kerala

ദേവസ്വം ബോര്‍ഡ് ഉടച്ചുവാര്‍ക്കണം, ശബരിമല തട്ടിപ്പില്‍ സി ബി ഐ അന്വേഷണം വേണം: വെള്ളാപ്പള്ളി

ഐ എ എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ നേതൃത്വത്തില്‍ സര്‍ക്കാരിന്റെ പൂര്‍ണ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള സംവിധാനം വേണം.

Oct 05, 2025 4:44 pm |

Oct 05, 2025 4:44 pm

ആലപ്പുഴ | ദേവസ്വം ബോര്‍ഡ് ഉടച്ചുവാര്‍ക്കണമെന്ന് എസ് എന്‍ ഡി പി യോഗം ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശന്‍. ശബരിമല തട്ടിപ്പിനെ കുറിച്ച് സി ബി ഐ അന്വേഷണം വേണമെന്നും വെള്ളാപ്പള്ളി ആവശ്യപ്പെട്ടു.

ഐ എ എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ നേതൃത്വത്തില്‍ സര്‍ക്കാരിന്റെ പൂര്‍ണ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള സംവിധാനം വേണം.

തട്ടിപ്പുകള്‍ കണ്ടെത്തിയത് ഇപ്പോഴത്തെ ദേവസ്വം ബോര്‍ഡിന്റെ കാലത്താണെന്നും വെള്ളാപ്പള്ളി പറഞ്ഞു.

