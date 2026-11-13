Connect with us

Kerala

മന്നം ജയന്തി ആഘോഷം; മുഖ്യമന്ത്രി വിഡി സതീശന്‍ പെരുന്നയിലേക്ക്

ആരോഗ്യമന്ത്രി കെ മുരളീധരനും പരിപാടിയില്‍ പങ്കെടുക്കും

Published

Nov 13, 2026 9:27 am |

Last Updated

Nov 13, 2026 9:27 am

തിരുവനന്തപുരം| മന്നം ജയന്തി ആഘോഷങ്ങളില്‍ പങ്കെടുക്കാനായി മുഖ്യമന്ത്രി വി ഡി സതീശന്‍ പെരുന്നയിലേക്ക്. ചങ്ങനാശ്ശേരി എന്‍എസ്എസ് ആസ്ഥാനത്താണ് മന്നം ജയന്തി ആഘോഷ പരിപാടി. മുഖ്യമന്ത്രിയായി അധികാരമേറ്റതിന് ശേഷം ആദ്യമായാണ് വി.ഡി സതീശന്‍ എന്‍എസ്എസ് ആസ്ഥാനത്തേക്ക് എത്തുന്നത്.

പരിപാടിയില്‍ ആരോഗ്യമന്ത്രി കെ. മുരളീധരനും പങ്കെടുക്കും. ജനുവരി ഒന്ന്, രണ്ട് തീയതികളിലാണ് എന്‍എസ്എസ് ആസ്ഥാനത്ത് മന്നം ജയന്തി ആഘോഷം നടക്കുന്നത്. അഞ്ച് വര്‍ഷം മുമ്പാണ് വി ഡി സതീശന്‍ എന്‍എസ്എസ് ആസ്ഥാനം സന്ദര്‍ശിച്ചത്.

Content Highlights:Chief Minister V D Satheesan will visit the NSS headquarters in Perunna to participate in the Mannam Jayanthi celebrations. Marking his first visit as Chief Minister and his return after five years, he will be accompanied by Health Minister K Muraleedharan for the events on January 1 and 2.

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Business

TODAY'S GOLD RATE|സ്വര്‍ണവില വീണ്ടും താഴോട്ട്; പവന് കുറഞ്ഞത് 960 രൂപ

Kerala

തലശേരിയില്‍ കവര്‍ച്ചാ സംഘത്തിലെ രണ്ടുപേര്‍ പിടിയില്‍; പ്രതികളില്‍ നിന്ന് ലഭിച്ചത് 110 പവന്‍ സ്വര്‍ണം

Uae

'ദുബൈ-ഇറ്റ് അവാർഡ്' വിജയികളെ ആദരിച്ചു

Kerala

മന്നം ജയന്തി ആഘോഷം; മുഖ്യമന്ത്രി വിഡി സതീശന്‍ പെരുന്നയിലേക്ക്

National

രസഗുളയെന്ന് പറഞ്ഞ് അയല്‍വാസി കൊടുത്ത നാടന്‍ ബോംബ് കഴിച്ചു; യുവാവിന് ദാരുണാന്ത്യം

Kerala

തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തില്‍ വന്‍ സ്വര്‍ണക്കവര്‍ച്ച; കട ഉടമയില്‍ നിന്ന് പിടിച്ചുപറിച്ചത് 250 പവന്‍

Kerala

സസ്പെന്‍ഷനിലുള്ള കാലടി സര്‍വകലാശാല വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്ക് നിര്‍ണായകം; ഹരജിയില്‍ ഹൈക്കോടതി വിധി ഇന്ന്