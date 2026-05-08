Connect with us

Kerala

മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനം; ചേരിതിരിഞ്ഞുള്ള പ്രകടനവും ഫ്‌ളക്‌സ് ബോര്‍ഡ് സ്ഥാപിക്കുന്നതും ഒഴിവാക്കണമെന്ന് വി ഡി സതീശന്‍

യു ഡി എഫും കോണ്‍ഗ്രസ്സും ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വിജയം നേടിയ അവസരമാണിത്. അഭിമാനകരമായ ഈ നിമിഷത്തില്‍ അച്ചടക്കം പാലിച്ച് ഐക്യത്തോടെ മുന്നോട്ട് പോകണം.

Published

May 08, 2026 8:25 pm |

Last Updated

May 08, 2026 8:25 pm

തിരുവനന്തപുരം | മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്തെ ചൊല്ലി പ്രവര്‍ത്തകര്‍ ചേരിതിരിഞ്ഞ് പ്രകടനം നടത്തുന്നതും ഫ്‌ളക്‌സുകള്‍ സ്ഥാപിക്കുന്നതും ഒഴിവാക്കണമെന്ന് വി ഡി സതീശന്‍. അത്തരം പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളില്‍ ഏര്‍പ്പെടുന്നവര്‍ സ്‌നേഹപൂര്‍വം അതില്‍ നിന്ന് പിന്മാറണമെന്നും ഫേസ് ബുക്ക് കുറിപ്പില്‍ അദ്ദേഹം അഭ്യര്‍ഥിച്ചു.

യു ഡി എഫും കോണ്‍ഗ്രസ്സും ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വിജയം നേടിയ അവസരമാണിത്. അഭിമാനകരമായ ഈ നിമിഷത്തില്‍ അച്ചടക്കം പാലിച്ച് ഐക്യത്തോടെ മുന്നോട്ട് പോകണം. വിജയത്തിന്റെ ശോഭ കെടുത്തുന്ന പ്രവണതകള്‍ അനുവദിക്കില്ല. പാര്‍ട്ടിക്കും മുന്നണിക്കും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്ന യാതൊരു നടപടിയും ആരുടെ ഭാഗത്തുനിന്നും ഉണ്ടാകരുത്.

മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ കാര്യത്തില്‍ എ ഐ സി സി നേതൃത്വം ഉചിതമായ തീരുമാനമെടുക്കും. കോണ്‍ഗ്രസ്സ് നിയമസഭാ കക്ഷി നേതാവിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള ആദ്യഘട്ട നടപടികള്‍ പൂര്‍ത്തിയായെന്നും രണ്ടാം ഘട്ട നടപടികളിലേക്ക് എ ഐ സി സി കടന്നതായും വി ഡി സതീശന്‍ അറിയിച്ചു.

 

Related Topics:

Latest

Kerala

കര്‍ണാടകയില്‍ വാഹനാപകടം; നീലേശ്വരം സ്വദേശിയായ യുവാവ് മരിച്ചു, നാലുപേര്‍ക്ക് പരുക്ക്

Kerala

മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനം; ചേരിതിരിഞ്ഞുള്ള പ്രകടനവും ഫ്‌ളക്‌സ് ബോര്‍ഡ് സ്ഥാപിക്കുന്നതും ഒഴിവാക്കണമെന്ന് വി ഡി സതീശന്‍

Education

ഇക്കണോമിക്‌സില്‍ ഡോക്ടറേറ്റ് നേടി മുഹമ്മദ് ആശിഖ് നൂറാനി

Saudi Arabia

ഹജ്ജ് 2026: ആഭ്യന്തര തീര്‍ഥാടകരുടെ സേവനങ്ങള്‍ക്കായി 73 കമ്പനികള്‍ക്ക് അംഗീകാരം

Kozhikode

സഊദിയിലെ അല്‍ഹസ്സയില്‍ ഓടിക്കൊണ്ടിരുന്ന വാനിന് തീപിടിച്ചു; കോഴിക്കോട് സ്വദേശിക്ക് ദാരുണാന്ത്യം

Education

മൂല്യങ്ങള്‍ കൂടി ശീലിക്കുന്നതാവണം പഠനകാലം: കാന്തപുരം

Education

മര്‍കസ് ഐ സി എസ് പ്രോഗ്രാം സെമസ്റ്റര്‍ പരീക്ഷകളുടെ ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു