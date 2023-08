ബംഗളൂരു | നിർണായക ഘട്ടം പിന്നിട്ട് ചന്ദ്രയാൻ മൂന്ന്. പ്രൊപ്പല്‍ഷന്‍ മൊഡ്യൂളില്‍ നിന്ന് ലാന്‍ഡറിനെ വിജകരമായി വേർപെടുത്തിയായി ഐ എസ് ആർ ഒ അറിയിച്ചു. നാളെ വൈകീട്ട് നാലിന് ആസൂത്രണം ചെയ്ത ഡീബൂസ്റ്റിംഗിൽ ലാൻഡർ മൊഡ്യൂൾ അല്പം താഴ്ന്ന ഭ്രമണപഥത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങാൻ സജ്ജമാകുമെന്നും ഐ എസ് ആർ ഒ വ്യക്തമാക്കി. ഇവിടെ നിന്ന് ചന്ദ്രന്റെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ദൂരം 30 കിലോമീറ്ററായിരിക്കും. ഓഗസ്റ്റ് 23 ന് വൈകുന്നേരം 05:30 ന് ലാൻഡർ ചന്ദ്രോപരിതലത്തിൽ ഇറങ്ങും.

Chandrayaan-3 Mission:

‘Thanks for the ride, mate! 👋’

said the Lander Module (LM).

LM is successfully separated from the Propulsion Module (PM)

LM is set to descend to a slightly lower orbit upon a deboosting planned for tomorrow around 1600 Hrs., IST.

Now, 🇮🇳 has3⃣ 🛰️🛰️🛰️… pic.twitter.com/rJKkPSr6Ct

— ISRO (@isro) August 17, 2023