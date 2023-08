ചന്ദ്രയാൻ മൂന്ന്: പ്രഗ്യാൻ റോവർ സഞ്ചാരം തുടങ്ങി; എല്ലാം സാധാരണ നിലയിലെന്ന് ഐ എസ് ആർ ഒ

ബംഗളൂരു | ചന്ദ്രയാൻ മൂന്നിന്റെ ലാൻഡർ മൊഡ്യൂളിൽ നിന്ന് ചന്ദ്രോപരിതലത്തിൽ ഇറങ്ങിയ പ്രഗ്യാൻ റോവർ സഞ്ചാരം തുടങ്ങി. ലാൻഡർ മൊഡ്യൂളിലെ പേലോഡുകളായ ഇൽസ (ILSA), രംഭ (RAMBHA), ചാസ്റ്റ് (ChaSTE) തുടങ്ങിയവയും പ്രവർത്തനം തുടങ്ങിയതായി ഐ എസ് ആർ ഒ അറിയിച്ചു. പൊപ്പൽഷൻ മോഡ്യൂളിലെ പേലോഡായ ഷെയ്പ്പ് ഞായറാഴ്ച തന്നെ ഓൺ ചെയ്തിരുന്നു.

Chandrayaan-3 Mission:

All activities are on schedule.

All systems are normal.

🔸Lander Module payloads ILSA, RAMBHA and ChaSTE are turned ON today.

🔸Rover mobility operations have commenced.

🔸SHAPE payload on the Propulsion Module was turned ON on Sunday.

— ISRO (@isro) August 24, 2023