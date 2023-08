ചന്ദ്രയാൻ മൂന്ന്: പ്രഗ്യാൻ റോവർ റാംപിലൂടെ ചന്ദ്രോപരിതലത്തിൽ ഇറങ്ങുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തുവിട്ട് ഐഎസ്ആർഒ

ബംഗളൂരു | ചന്ദ്രയാൻ മൂന്നിന്റെ പ്രഗ്യാൻ റോവർ വിക്രം ലാൻഡറിൽ നിന്ന് ചന്ദ്രോപരിതലത്തിൽ ഇറങ്ങുന്ന മനോഹര ദൃശ്യങ്ങൾ പങ്കുവെച്ച് ഐ എസ് ആർ ഒ. വിക്രം ലാൻഡറിന്റെ റാംപിലൂടെ ഇറങ്ങി ചന്ദ്രോപരിതലത്തിലൂടെ നീങ്ങുന്ന റോവറാണ് ദൃശ്യങ്ങളിലുള്ളത്. പ്രഗ്യാൻ റോവറിന്റെ സോളാർ പാനലിന് സൂര്യപ്രകാശം ലഭിക്കുന്നുണ്ടെന്നും റോവറിന്റെ മനോഹരമായ നിഴൽ ചന്ദ്ര ഉപരിതലത്തിൽ പതിയുന്നുണ്ടെന്നും ദൃശ്യങ്ങളിൽ വ്യക്തമാണ്. വിക്രം ലാൻഡർ ചന്ദ്രോപരിതലത്തിൽ ഇറങ്ങി നാല് മണിക്കൂറുകൾക്ക് ശേഷമാണ് റോവർ പുറത്തിറക്കിയത്.

… … and here is how the Chandrayaan-3 Rover ramped down from the Lander to the Lunar surface. pic.twitter.com/nEU8s1At0W — ISRO (@isro) August 25, 2023

ചന്ദ്രയാൻ മൂന്നിന്റെ ലാൻഡർ മൊഡ്യൂളിൽ നിന്ന് ചന്ദ്രോപരിതലത്തിൽ ഇറങ്ങിയ പ്രഗ്യാൻ റോവർ സഞ്ചാരം തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. ഏ എസ് ആർ ഒയിൽ നിന്നുള്ള കമാൻഡ് ലഭിച്ചാലുടൻ പരീക്ഷണ നിരീക്ഷണങ്ങൾ ആരംഭിക്കും. ലാൻഡർ മൊഡ്യൂളിലെ പേലോഡുകളായ ഇൽസ (ILSA), രംഭ (RAMBHA), ചാസ്റ്റ് (ChaSTE) തുടങ്ങിയവയും പ്രവർത്തനം തുടങ്ങിയതായി ഐ എസ് ആർ ഒ ഇന്നലെ അറിയിച്ചരിുന്നു.

Chandrayaan-3 Mission:

All activities are on schedule.

All systems are normal. 🔸Lander Module payloads ILSA, RAMBHA and ChaSTE are turned ON today. 🔸Rover mobility operations have commenced. 🔸SHAPE payload on the Propulsion Module was turned ON on Sunday. — ISRO (@isro) August 24, 2023

എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും മുൻനിശ്ചയിച്ച പ്രകാരം നടക്കുന്നുണ്ടെന്നും സംവിധാനങ്ങളെല്ലാം സാധാരണ നിലയിലാണെന്നും ഐ എസ് ആർ ഒ ഇന്നലെ ട്വീറ്റ് ചെയ്തു. ലാൻഡർ ചന്ദ്രനിൽ ഇറങ്ങുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് പകർത്തിയ ചന്ദ്രന്റെ വീഡിയോ ദൃശ്യവും ഐ എസ് ആർ ഒ പുറത്തുവിട്ടിരുന്നു. ചന്ദ്രനിലെ വലുതും ചെറുതുമായ ഗർത്തങ്ങൾ ദൃശ്യങ്ങളിൽ വ്യക്തമായി കാണാം. ചന്ദ്രയാൻ ചന്ദ്രനിൽ ഇറങ്ങിയ നിരപ്പായ സ്ഥലവും ദൃശ്യങ്ങളിൽ വ്യക്തമാണ്.

Here is how the Lander Imager Camera captured the moon’s image just prior to touchdown. pic.twitter.com/PseUAxAB6G — ISRO (@isro) August 24, 2023

ബുധനാഴ്ച വൈകീട്ട് 6.4നാണ് ചാന്ദ്രയാൻ മൂന്ന് ലാൻഡർ ചന്ദ്രന്റെ ദക്ഷിണ ധ്രുവത്തിൽ സോഫ്റ്റ് ലാൻഡിംഗ് നടത്തിയത്. സോഫ്റ്റ് ലാൻഡിംഗ് കഴിഞ്ഞ് നാല് മണിക്കൂറുകൾക്ക് ശേഷം റോവർ പേടകത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരികയും ചെയ്തു. ജൂലൈ 14ന് ഉച്ചക്ക് 2.35ന് ശ്രീഹരിക്കോട്ടയിൽ നിന്ന് വിക്ഷേപിച്ച പേടകം 40 ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ചന്ദ്രനിൽ ഇറങ്ങിയത്.