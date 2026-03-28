പുസ്തക വിവാദം: പ്രസാധകര്‍ക്കും എഴുത്തുകാര്‍ക്കുമെതിരെ എംടിയുടെ മകള്‍ കോടതിയില്‍ മൊഴി നല്‍കി

പുസ്തകം പിന്‍വലിക്കണമെന്നും രചയിതാക്കള്‍ക്കും പ്രസാധകര്‍ക്കുമെതിരെ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ട് അശ്വതി സമര്‍പ്പിച്ച ഹജിയിലാണ് നടപടി.

Mar 28, 2026 3:50 pm |

Mar 28, 2026 3:50 pm

കോഴിക്കോട്| എം ടി വാസുദേവന്‍ നായരെയും കുടുംബത്തെയും അപകീര്‍ത്തിപ്പെടുത്തുന്ന തരത്തില്‍ പുസ്തകം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചെന്ന പരാതിയില്‍ എംടിയുടെ മകള്‍ അശ്വതി കോടതിയില്‍ മൊഴി നല്‍കി. കോഴിക്കോട് സിജെഎം കോടതി നാലില്‍ ആണ് മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തിയത്. പുസ്തകം പിന്‍വലിക്കണമെന്നും രചയിതാക്കള്‍ക്കും പ്രസാധകര്‍ക്കുമെതിരെ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ട് എംടിയുടെ മകള്‍ അശ്വതി സമര്‍പ്പിച്ച ഹരജിയിലാണ് നടപടി. കോടതി നടപടികള്‍ക്കുശേഷം പുറത്തിറങ്ങിയ അശ്വതി മാധ്യമങ്ങളോട് പ്രതികരിക്കാന്‍ തയ്യാറായില്ല.

‘എംറ്റി സ്‌പേസ് ബാഷ്പീകൃതയുടെ ആറാം വിരല്‍’ എന്ന പുസ്തകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് പരാതി. പുസ്തകം ദീദി ദാമോദരന്‍, എച്ച്മുക്കുട്ടി എന്നിവര്‍ ചേര്‍ന്നാണ് എഴുതിയത്. ‘ബുക്ക് വേം’ ആണ് പ്രസാധകര്‍. കുടുംബത്തിന്റെ അനുമതിയില്ലാതെ എഴുതിയ പുസ്തകം എംടിയെ അപകീര്‍ത്തിപ്പെടുത്താന്‍ ലക്ഷമിട്ടുള്ളതാണെന്ന് മക്കളായ സിതാരയും അശ്വതിയും നേരത്തെ തന്നെ പ്രതികരിച്ചിരുന്നു. പുസ്തകം പിന്‍വലിച്ച് മാപ്പ് പറയാന്‍ പ്രസാധകരോടും എഴുത്തുകാരോടും ഇവര്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു.

 

 

Related Topics:
മർകസിൽ ജോലി ഒഴിവ്: അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫീസർ, സീനിയർ അക്കൗണ്ടന്റ്, ഗ്രാഫിക് ഡിസൈനർ തസ്തികകളിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാം

എല്‍ഡിഎഫ് സ്ഥാനാര്‍ത്ഥി തോമസ് കെ തോമസിന് പ്രചാരണ പരിപാടിക്കിടെ ദേഹാസ്വാസ്ഥ്യം; തലകറങ്ങി വീണു

ചൂടിന് ആശ്വാസം; സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്നു മുതല്‍ ഏപ്രില്‍ ഒന്ന് വരെ വേനല്‍ മഴയ്ക്ക് സാധ്യത

കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി സര്‍ക്കാര്‍ ജനറല്‍ ആശുപത്രിയില്‍ ഗുരുതര അനാസ്ഥ; മോര്‍ച്ചറിയില്‍ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന മൃതദേഹം ജീര്‍ണ്ണിച്ച നിലയില്‍

പാതിവില തട്ടിപ്പ് കേസ്: കുറ്റപത്രം സമര്‍പ്പിച്ച് ഇഡി; അനന്തു കൃഷ്ണനും കെ എന്‍ ആനന്ദകുമാറും പ്രതികള്‍

സാങ്കേതിക തകരാര്‍; ഇന്‍ഡിഗോ വിമാനം ഡല്‍ഹി ഇന്ദിരാഗാന്ധി അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തില്‍ അടിയന്തരമായി ഇറക്കി