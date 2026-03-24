Kerala
കണ്ണൂരില് പോലീസുകാരന്റെ വീടിന് നേരെ ബോംബെറിഞ്ഞ സംഭവം: മൂന്ന് പേര് അറസ്റ്റില്
எസ்ഡிபிഐ പ്രവര്ത്തകന് സലാഹുദ്ധീന്, കൊലക്കേസ് പ്രതി കോളയാട് സ്വദേശി കെ രാഹുല്, കാക്കയങ്ങാട് മുഴക്കുന്ന് സ്വദേശി പി ജിതിന് എന്നിവരാണ് അറസ്റ്റിലായത്.
കണ്ണൂര്| കണ്ണൂര് കൂത്തുപറമ്പ് ചെറുവാഞ്ചേരിയില് പോലീസുകാരന്റെ വീടിന് നേരെ ബോംബെറിഞ്ഞ സംഭവത്തില് മൂന്ന് പേര് അറസ്റ്റില്. എസ്ഡിപിഐ പ്രവര്ത്തകന് സലാഹുദ്ധീന്, കൊലക്കേസ് പ്രതി കോളയാട് സ്വദേശി കെ രാഹുല്, കാക്കയങ്ങാട് മുഴക്കുന്ന് സ്വദേശി പി ജിതിന് എന്നിവരാണ് അറസ്റ്റിലായത്.
കണ്ണവം പോലീസ് ആണ് പ്രതികളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. കണ്ണവം സ്റ്റേഷനിലെ സ്പെഷല് ബ്രാഞ്ച് ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ വീടിനു നേരെയാണ് ആക്രമണമുണ്ടായത്. വീടിനുനേരെ ബൈക്കിലെത്തില രണ്ടംഗ സംഘമാണ് ബോംബ് എറിഞ്ഞത്. എന്നാല് ബോംബ് പൊട്ടിയിരുന്നില്ല.
സംസ്ഥാനത്ത് സ്വര്ണവിലയില് ഇടിവ്; ഒറ്റയടിക്ക് 2160 രൂപ കുറഞ്ഞു
തട്ടിപ്പ് കേസ്; നടന് കലാഭവന് സോബി ജോര്ജ് അറസ്റ്റില്
സംസ്ഥാനത്ത് വ്യാഴാഴ്ച വരെ ഉയര്ന്ന താപനില മുന്നറിയിപ്പ്; 12 ജില്ലകളില് മഞ്ഞ അലര്ട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു
ടിവികെ അധ്യക്ഷന് വിജയ്യുടെ തഞ്ചാവൂര് റാലിക്കിടെ പരുക്കേറ്റ കോളജ് വിദ്യാര്ത്ഥി മരിച്ചു
നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്; നാമനിര്ദേശ പത്രികയുടെ സൂക്ഷ്മ പരിശോധന ഇന്ന്
