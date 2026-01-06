Connect with us

Kerala

എറണാകുളം നെട്ടൂരില്‍ ഫ്ളാറ്റിനു സമീപം മൃതദേഹം കണ്ടെത്തി

മൃതദേഹത്തിനു സമീപത്തു നിന്നും ബാഗും ഐഡന്റിറ്റി കാര്‍ഡ് അടക്കമുള്ളവ കണ്ടെത്തി.

Published

Jan 06, 2026 1:35 pm |

Last Updated

Jan 06, 2026 1:35 pm

കൊച്ചി| എറണാകുളം നെട്ടൂരില്‍ ആള്‍താമസമില്ലാത്ത ഫ്ളാറ്റിനു സമീപം മൃതദേഹം കണ്ടെത്തി. കരിമുകള്‍ സ്വദേശി സുഭാഷാണ് മരിച്ചത്. മൃതദേഹത്തിന് മൂന്നു ദിവസത്തെ പഴക്കമുണ്ട്.

മൃതദേഹത്തിനു സമീപത്തു നിന്നും ബാഗും ഐഡന്റിറ്റി കാര്‍ഡ് അടക്കമുള്ളവ കണ്ടെത്തി. മുകളില്‍ നിന്നു കാലു തെറ്റി വീണതാകാമെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം. കൊലപാതക സാഹചര്യമടക്കമുള്ളവ പരിശോധിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പോലിസ് പറഞ്ഞു.

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

13.02 കോടി രൂപ; കെഎസ്ആര്‍ടിസിക്ക് ടിക്കറ്റ് വരുമാനത്തില്‍ സര്‍വകാല റെക്കോര്‍ഡ്

Kerala

പാലക്കാട് ജില്ലാ ആര്‍ടിഒ എന്‍ഫോസ്‌മെന്റ് ഓഫീസിലെ ഫ്യൂസ് ഊരി

Kerala

പുനര്‍ജനി പദ്ധതി: വി ഡി സതീശനും മണപ്പാട്ട് ഫൗണ്ടേഷനും തമ്മില്‍ അവിശുദ്ധബന്ധം; വിജിലന്‍സ് റിപ്പോര്‍ട്ട്

Alappuzha

പോക്‌സോ കേസ് പ്രതിയെ മര്‍ദിച്ച് സഹതടവുകാരന്‍

Kerala

മലമ്പുഴയില്‍ മദ്യം നല്‍കി വിദ്യാര്‍ഥിയെ അധ്യാപകന്‍ പീഡിപ്പിച്ച സംഭവം; സ്‌കൂളിനെതിരെ ഗുരുതര കണ്ടെത്തലുമായി എ ഇ ഒ റിപ്പോര്‍ട്ട്

Kerala

എറണാകുളം നെട്ടൂരില്‍ ഫ്ളാറ്റിനു സമീപം മൃതദേഹം കണ്ടെത്തി

National

ഡല്‍ഹിയിലെ മെട്രോ സ്റ്റാഫ് ക്വാട്ടേഴ്സില്‍ തീപിടിത്തം; മൂന്നുപേര്‍ക്ക് ദാരുണാന്ത്യം