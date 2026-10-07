Kerala
ആരോഗ്യവകുപ്പില് ബി ജെ പി നേതാവിന് നിയമനം; പിരിച്ചു വിട്ട് തടി രക്ഷിച്ച് മന്ത്രി കെ മുരളീധരന്
എന് ജി ഒ സംഘ് സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗമായിരുന്ന രതീഷ് ആര് നായരെ സി- മെറ്റിലാണ് നിയമിച്ചത്
തിരുവനന്തപുരം | ആരോഗ്യവകുപ്പില് സുപ്രധാന പോസ്റ്റില് ബി ജെ പി നേതാവിന് നിയമനം. ആരോഗ്യ മന്ത്രി കെ മുരളീധരന് നേരിട്ടാണ് നിയമനത്തിനു ചരടുവലിച്ചതെന്നു വ്യക്തമായതോടെ ബി ജെ പി നേതാവിനെ പിരിച്ചുവിട്ട് തടി രക്ഷിക്കാന് മന്ത്രി.
എന് ജി ഒ സംഘ് സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗമായിരുന്ന രതീഷ് ആര് നായരെ സി- മെറ്റിലാണ് നിയമിച്ചത്. ആരോഗ്യ വകുപ്പിന് കീഴിലുള്ള പത്തനംതിട്ട കോന്നിയിലെ സി മെറ്റ് കോളജ് ഓഫ് നഴ്സിങ്ങില് സീനിയര് സൂപ്രണ്ട് ആയിട്ടായിരുന്നു നിയമനം. ആരോഗ്യ വകുപ്പ് ഉത്തരവും രതീഷിനെ ബി ജെ പി പെന്ഷണേഴ്സ് സെല്ലില് നിയമിച്ചുകൊണ്ടുള്ള സര്ക്കുലറും പുറത്തുവന്നതോടെയാണ് മന്ത്രി കുടുങ്ങിയത്. നിയമനത്തിനെതിരെ കോണ്ഗ്രസ്സുകാര് രംഗത്തുവന്നതോടെ മന്ത്രി നടപടിയെടുത്ത് സ്വരം രക്ഷ ഉറപ്പാക്കി.
രതീഷിന്റെ നിയമനം മന്ത്രിയോ മന്ത്രിയുടെ ഓഫീസോ അറിയാതെയാണെന്ന് മന്ത്രി കെ മുരളീധരന് പ്രതികരിച്ചു. രതീഷ് ബി ജെ പിക്കാരനാണെന്നതില് സംശയമില്ല. നിയമവശം പരിശോധിച്ച് തുടര് നടപടിയുണ്ടാകുമെന്നും കെ മുരളീധരന് കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
കരാര് അടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നു നിയമനം. സര്ക്കാരിന് താത്പര്യമുണ്ടെങ്കില് കരാര് നീട്ടി നല്കാമെന്നായിരുന്നു വ്യവസ്ഥ. 31,480 രൂപയായിരുന്നു ശമ്പളം. അടുത്തകാലംവരെ സര്ക്കാര് സര്വീസില് ജോലി ചെയ്തിരുന്ന ആളാണ് രതീഷ്. അന്ന് ബി ജെ പിയുടെ സര്ക്കാര് സര്വീസിലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ സംഘടനയായ ബിജെപി സംഘിന്റെ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗമായിരുന്നു രതീഷ്. പിന്നീട് സര്ക്കാര് സര്വീസില് നിന്ന് വിരമിച്ചു. ബിജെപിയുടെ തിരുവനന്തപുരത്തെ മുന്നിര നേതാക്കന്മാരില് ഒരാള് കൂടിയാണ് രതീഷ്. കഴക്കൂട്ടമാണ് രതീഷിന്റെ സ്വദേശം.
Content Highlights: Kerala Health Minister K Muraleedharan ordered action following controversy over the appointment of BJP leader Ratheesh R Nair at C-MET Nursing College in Konni. The minister stated the contract appointment was made without the knowledge of his office and promised legal termination. The appointment faced strong backlash from Congress leaders after official orders surfaced.