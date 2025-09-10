Kerala
പിക്കപ്പ് വാന് ബൈക്കില് ഇടിച്ച് ബാങ്ക് മാനേജര് മരിച്ചു
വടക്കഞ്ചേരി എസ് ബി ഐ ബ്രാഞ്ച് മാനേജര് ഒറ്റപ്പാലം പാലാട്ട് റോഡില് കുന്നത്ത് വീട്ടില് കൃഷ്ണദാസ് ആണ് മരിച്ചത്
പാലക്കാട് | വടക്കഞ്ചേരിയില് ബൈക്കും പിക്കപ്പ് വാനും കൂട്ടിയിടിച്ച് എസ് ബി ഐ ബ്രാഞ്ച് മാനേജര് മരിച്ചു. ഒറ്റപ്പാലം പാലാട്ട് റോഡില് കുന്നത്ത് വീട്ടില് കൃഷ്ണദാസ് ആണ് മരിച്ചത്.
വടക്കഞ്ചേരി എസ് ബി ഐ ബ്രാഞ്ചിലെ മാനേജരാണ്. കൃഷ്ണദാസിന്റെ കൂടെ സഞ്ചരിച്ചിരുന്നയാള്ക്ക് പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്. വൈകിട്ട് 7.30 ഓടെ വടക്കഞ്ചേരി എച്ച് ഡി എഫ് സി ബാങ്കിന് മുന്വശത്തായിരുന്നു അപകടം ഉണ്ടായത്. എതിര് ദിശയില് മറ്റൊരു വാഹനത്തെ മറികടന്ന് വന്ന പിക്കപ്പ് വാന് ബൈക്കില് ഇടിക്കുകയായിരുന്നു.
---- facebook comment plugin here -----
Latest
Kerala
പോലീസിന്റെ സദ്പേരിനു കളങ്കമുണ്ടാക്കിയ നടപടിയില് കര്ശന നടപടിയുണ്ടാകും :റവാഡ ചന്ദ്രശേഖര്
Kerala
പിക്കപ്പ് വാന് ബൈക്കില് ഇടിച്ച് ബാങ്ക് മാനേജര് മരിച്ചു
International
അന്താരാഷ്ട്ര ആണവോർജ ഏജൻസിയുമായി ഇറാൻ സഹകരണം പുനഃരാരംഭിച്ചു
Ongoing News
ഏഷ്യാ കപ്പില് മലയാളി താരം സഞ്ജു സാംസണും
Kerala
നേപ്പാളിൽ കുടുങ്ങിയ മലയാളികൾക്ക് സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കണം; കേന്ദ്രത്തിന് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ കത്ത്
National
റിലയൻസ് ഗ്രൂപ്പ് ചെയർമാൻ അനിൽ അംബാനിക്കെതിരെ പുതിയ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ കേസ്
International