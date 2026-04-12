Kerala

വി കുഞ്ഞികൃഷ്ണനെ അനുകൂലിച്ച സി പി എം പ്രവര്‍ത്തകന്റെ വീടിനു നേരെ അക്രമം; രണ്ട് ഡി വൈ എഫ് ഐക്കാര്‍ അറസ്റ്റില്‍

ഡി വൈ എഫ് ഐ പയ്യന്നൂര്‍ വെസ്റ്റ് മേഖലാ പ്രസിഡന്റ് സുധീഷ്, എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് അംഗം അജയ് കൃഷ്ണ എന്നിവരെയാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.

Apr 12, 2026 8:22 am |

Apr 12, 2026 8:44 am

കണ്ണൂര്‍ | പയ്യന്നൂരില്‍ യു ഡി എഫ് സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാര്‍ഥി വി കുഞ്ഞികൃഷ്ണനെ അനുകൂലിച്ചയാളുടെ വീട് ആക്രമിച്ച കേസില്‍ രണ്ട് ഡി വൈ എഫ് ഐ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ അറസ്റ്റില്‍. ഡി വൈ എഫ് ഐ പയ്യന്നൂര്‍ വെസ്റ്റ് മേഖലാ പ്രസിഡന്റ് സുധീഷ്, എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് അംഗം അജയ് കൃഷ്ണ എന്നിവരെയാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. സി പി എം പ്രവര്‍ത്തകന്‍ പുരുഷോത്തമന്റെ വീട് ആക്രമിച്ച കേസിലാണ് നടപടി.

സി സി ടി വി ദൃശ്യങ്ങള്‍ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള അന്വേഷണത്തിലാണ് അറസ്റ്റ്. സംഭവത്തില്‍ കൂടുതല്‍ പേര്‍ക്ക് പങ്കുള്ളതായി പോലീസ് സംശയിക്കുന്നു.

നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്ന ഈമാസം ഒമ്പതിന് രാത്രിയിലാണ് പുരുഷോത്തമന്റെ വീടിന് നേരെ കല്ലേറുണ്ടായത്. അക്രമത്തില്‍ വീടിന്റെ ജനല്‍ ചില്ലുകള്‍ തകര്‍ന്നു. വീട്ടുമുറ്റത്ത് നിര്‍ത്തിയിട്ടിരുന്ന കാര്‍ അക്രമികള്‍ കത്തിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

 

Kerala

വി കുഞ്ഞികൃഷ്ണനെ അനുകൂലിച്ച സി പി എം പ്രവര്‍ത്തകന്റെ വീടിനു നേരെ അക്രമം; രണ്ട് ഡി വൈ എഫ് ഐക്കാര്‍ അറസ്റ്റില്‍

Kerala

ദന്തല്‍ കോളജ് വിദ്യാര്‍ഥിയുടെ ദുരൂഹ മരണം: മൃതദേഹം ഇന്ന് സംസ്‌കരിക്കും

National

ഭൂമി വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് ഐ എ എസ് ഓഫീസര്‍ 95 ലക്ഷം രൂപ തട്ടിയെടുത്തു; പരാതിയുമായി ഭിന്നശേഷിക്കാരന്‍

International

ഹോര്‍മുസ് പ്രധാന വിഷയം; യു എസ്-ഇറാന്‍ ചര്‍ച്ച ഇന്നും തുടരും

National

പാർലിമെന്റിന്റെ മുറ്റത്ത് കുശലം പറഞ്ഞ് മോദിയും രാഹുൽ ഗാന്ധിയും; വൈറലായി ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിലെ ആ അപൂർവ്വ കാഴ്ച

Ongoing News

ഫോം വീണ്ടെടുത്ത് സഞ്ജു; സി എസ് കെ ജേഴ്സിയിൽ സംഹാരതാണ്ഡവം, സെഞ്ചുറി; ധോണിയുടെ റെക്കോർഡും തകർന്നു!

Ongoing News

പ്രതിരോധ കരാർ: പാകിസ്ഥാൻ വ്യോമസേനയുടെ ആദ്യ സംഘം സഊദി അറേബ്യയിലെത്തി