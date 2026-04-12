Kerala
ദന്തല് കോളജ് വിദ്യാര്ഥിയുടെ ദുരൂഹ മരണം: മൃതദേഹം ഇന്ന് സംസ്കരിക്കും
മരണത്തില് ആരോപണ വിധേയരായ ദന്തല് അനാട്ടമി വിഭാഗം മേധാവി ഡോ. റാം, അസ്സോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസര് ഡോ. സംഗീത എന്നിവരെ അന്വേഷണ വിധേയമായി സസ്പെന്ഡ് ചെയ്തിരുന്നു.
കണ്ണൂര് | അഞ്ചരക്കണ്ടി ദന്തല് കോളജില് മരണപ്പെട്ട ഒന്നാം വര്ഷ വിദ്യാര്ഥി നിതിന് രാജിന്റെ മൃതദേഹം ഇന്ന് സംസ്കരിക്കും. സംസ്കാര ചടങ്ങുകള്ക്കായി മൃതദേഹം ഉഴുമലക്കലെ വീട്ടിലെത്തിക്കും.
മരണത്തില് ആരോപണ വിധേയരായ ദന്തല് അനാട്ടമി വിഭാഗം മേധാവി ഡോ. റാം, അസ്സോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസര് ഡോ. സംഗീത എന്നിവരെ അന്വേഷണ വിധേയമായി സസ്പെന്ഡ് ചെയ്തിരുന്നു. കോളജിലെ അധ്യാപകര്ക്കെതിരെ ആരോപണവുമായി മാതാപിതാക്കള് രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. അധ്യാപകര് നിതിനെ മാനസികമായി ഉപദ്രവിച്ചിരുന്നെന്നും അധിക്ഷേപിച്ചിരുന്നെന്നും പരാതിയില് ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ട്. മകന് ആത്മഹത്യ ചെയ്യില്ലെന്നാണ് കുടുംബം പറയുന്നത്.
കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് കോളജ് കെട്ടിടത്തില് നിന്ന് വീണ നിലയില് നിതിനെ കണ്ടത്. ഉടന്തന്നെ അത്യാഹിത വിഭാഗത്തില് പ്രവേശിപ്പിച്ചെങ്കിലും രക്ഷിക്കാനായില്ല.