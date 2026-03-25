ഐഫോണിൽ ആ വമ്പൻ അപ്ഡേറ്റ് എത്തി; ഐ ഒ എസ് 26.4 പതിപ്പിലെ വിസ്മയിപ്പിക്കുന്ന പത്ത് മാറ്റങ്ങൾ അറിയാം

എ ഐ പ്ലേലിസ്റ്റ് ജനറേറ്റർ ഉൾപ്പെടെ നിരവധി സൂപ്പർ ഫീച്ചറുകൾ

Mar 25, 2026 12:42 pm |

Mar 25, 2026 12:42 pm

കുപ്പർട്ടിനോ | ആപ്പിൾ തങ്ങളുടെ ഐഫോൺ ഉപയോക്താക്കൾക്കായി ഐ ഒ എസ് 26 4 പതിപ്പ് പുറത്തിറക്കി. ഏറെ പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരുന്ന സിരിയുടെ സമ്പൂർണ്ണ അഴിച്ചുപണി ഈ പതിപ്പിലും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലെങ്കിലും, ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ഏറെ ഉപകാരപ്രദമായ പത്തോളം പ്രധാന മാറ്റങ്ങളുമായാണ് പുതിയ അപ്ഡേറ്റ് എത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഐഫോൺ 11 മുതലുള്ള മോഡലുകളിൽ ഈ അപ്ഡേറ്റ് ലഭ്യമാണ്.

ആപ്പിൾ മ്യൂസിക്കിലെ പ്ലേലിസ്റ്റ് പ്ലേഗ്രൗണ്ട് ആണ് ഇതിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ആകർഷണം. ഉപയോക്താക്കൾ നൽകുന്ന ടെക്സ്റ്റ് പ്രോംപ്റ്റുകൾക്ക് അനുസരിച്ച് എ ഐ ഉപയോഗിച്ച് പ്ലേലിസ്റ്റുകൾ തയ്യാറാക്കാൻ ഇതിലൂടെ സാധിക്കും. നിലവിൽ യു എസിൽ ബീറ്റാ പതിപ്പിലാണിത് ലഭ്യമാകുന്നത്. കൂടാതെ ഉപയോക്താക്കളുടെ അഭിരുചിക്കനുസരിച്ചുള്ള തത്സമയ സംഗീത പരിപാടികൾ അറിയാൻ കോൺസേർട്സ് ടാബും ആപ്പിൾ മ്യൂസിക്കിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഷാസം മ്യൂസിക് റെക്കഗ്നിഷൻ ഇനി ഇന്റർനെറ്റ് ഇല്ലാതെയും പ്രവർത്തിക്കും എന്നതാണ് മറ്റൊരു പ്രത്യേകത.

കാർ പ്ലേ സംവിധാനത്തിൽ ചാറ്റ് ജി പി ടി, ഗൂഗിൾ ജെമിനി, ക്ലോഡ് തുടങ്ങിയ എ ഐ ചാറ്റ്ബോട്ടുകൾക്ക് പിന്തുണ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഡ്രൈവിങ്ങിനിടയിൽ വോയ്‌സ് കമാൻഡുകളിലൂടെ ഇവ ഉപയോഗിക്കാം. സുരക്ഷയുടെ ഭാഗമായി സ്റ്റോളൻ ഡിവൈസ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഫീച്ചർ ഈ പതിപ്പിൽ ഡിഫോൾട്ടായി ഓൺ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. കൂടാതെ ഫാമിലി ഷെയറിംഗ് ഗ്രൂപ്പിലെ ഓരോ മുതിർന്ന വ്യക്തിക്കും സ്വന്തം പേയ്‌മെന്റ് രീതി ഉപയോഗിക്കാനുള്ള സൗകര്യവും നൽകി.

എട്ട് പുതിയ ഇമോജികളാണ് ഐ ഒ എസ് 26 4 ൽ ഉള്ളത്. ഇതിൽ ഓർക്ക, ടോംബോൺ, ലാൻഡ്‌സ്ലൈഡ് തുടങ്ങിയവ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഹെൽത്ത് ആപ്പിൽ ബ്ലഡ് ഓക്സിജൻ ഡാറ്റ വീണ്ടും ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ആപ്പിൾ പോഡ്കാസ്റ്റുകളിൽ വീഡിയോ എപ്പിസോഡുകൾക്കായി മികച്ച സ്ട്രീമിംഗ് സൗകര്യവും ഏർപ്പെടുത്തി. ഐ ഒ എസ് 26 പതിപ്പിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടായ ചില പിഴവുകൾക്കും പുതിയ അപ്ഡേറ്റിൽ പരിഹാരമായിട്ടുണ്ട്.

Apple has released the iOS 26.4 update for iPhone 11 and later models, introducing several innovative features including an AI-driven playlist generator for Apple Music. The update also brings hands-free AI chatbot support to CarPlay, enabling the use of ChatGPT and Gemini while driving. Key enhancements include improved Stolen Device Protection, eight new emojis, and the return of blood oxygen data in the Health app.

Ongoing News

ഐഫോണിൽ ആ വമ്പൻ അപ്ഡേറ്റ് എത്തി; ഐ ഒ എസ് 26.4 പതിപ്പിലെ വിസ്മയിപ്പിക്കുന്ന പത്ത് മാറ്റങ്ങൾ അറിയാം

