National
പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ മാതാവിനെ അധിക്ഷേപിച്ചെന്ന് ആരോപണം; ബിഹാറില് ഇന്ന് എന്ഡിഎയുടെ ബന്ദ്
രാവിലെ ഏഴു മണി മുതല് ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണി വരെയാണ് ബന്ദ്.
ന്യൂഡല്ഹി| ബിഹാറില് ഇന്ന് എന്ഡിഎയുടെ ബന്ദ്. കോണ്ഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുല് ഗാന്ധിയുടെ വോട്ടര് അധികാര് യാത്രയ്ക്കിടെ, പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ മാതാവിനെ അധിക്ഷേപിച്ചെന്ന് ആരോപണം ഉയര്ന്നതാണ് പ്രതിഷേധത്തിന് കാരണം. രാവിലെ ഏഴു മണി മുതല് ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണി വരെയാണ് ബന്ദ്. മഹിളാ മോര്ച്ച പ്രതിഷേധത്തിന് നേതൃത്വം നല്കും. ആശുപത്രി, ആംബുലന്സ് എന്നീ അടിയന്തര സേവനങ്ങളെ ബന്ദില് നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
ദര്ഭംഗയില് നടന്ന വോട്ടര് അധികാര് യാത്രയ്ക്കിടെ പ്രധാനമന്ത്രിക്കും മാതാവിനുമെതിരെ കോണ്ഗ്രസ് പ്രവര്ത്തകന് അധിക്ഷേപ പരാമര്ശം നടത്തിയതായാണ് ആരോപണം. ഇയാള്ക്കെതിരെ പോലീസ് കേസെടുത്തിരുന്നു.
---- facebook comment plugin here -----
Latest
National
ഛത്തീസ്ഗഡിലെ കന്യാസ്ത്രീകള്ക്ക് നീതി ലഭിക്കണം; സിപിഐ പ്രതിഷേധം ഇന്ന്
Kerala
ഓണം സ്പെഷല് ഡ്രൈവ്; കൊച്ചിയില് രണ്ട് ദിവസത്തിനിടെ ലഹരിക്കേസുകളില് പിടിയിലായത് ആറ് പേര്
Kerala
കാസര്ഗോഡ് ആസിഡ് കുടിച്ചു കുടുംബം ജീവനൊടുക്കിയ സംഭവം; ചികിത്സയിലായിരുന്ന നാലാമത്തെയാളും മരിച്ചു
National
പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ മാതാവിനെ അധിക്ഷേപിച്ചെന്ന് ആരോപണം; ബിഹാറില് ഇന്ന് എന്ഡിഎയുടെ ബന്ദ്
Kerala
കൊല്ലത്ത് വാഹനാപകടത്തില് രണ്ട് കുട്ടികള് ഉള്പ്പെടെ മൂന്ന് മരണം
National
പഞ്ചാബില് പ്രളയത്തില് 37 മരണം; നദികള് കരകവിഞ്ഞൊഴുകുന്നു
International