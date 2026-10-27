Alappuzha
മണ്ണാറശ്ശാല ആയില്യം മഹോത്സവം, പരുമല പള്ളി പെരുന്നാൾ; ആലപ്പുഴ ജില്ലയില് നവംബര് രണ്ടിന് പ്രാദേശിക അവധി
സര്ക്കാര് ഓഫീസുകള്ക്കും വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്കും അവധി ബാധകമായിരിക്കും.
ആലപ്പുഴ| ആലപ്പുഴ ജില്ലയില് നവംബര് രണ്ടിന് പ്രാദേശിക അവധി പ്രഖ്യാപിച്ച് ജില്ലാ കലക്ടര്. മണ്ണാറശ്ശാല ആയില്യം മഹോത്സവം, പരുമല പള്ളി പെരുന്നാള് എന്നിവ പരിഗണിച്ചാണ് അവധി.
സര്ക്കാര് ഓഫീസുകള്ക്കും വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്കും അവധി ബാധകമായിരിക്കും. പൊതുപരീക്ഷകള് മുന് നിശ്ചയിച്ച പ്രകാരം നടത്തും.
Content Highlights: The Alappuzha District Collector has declared a local holiday for the district on November 2. The holiday is granted in view of the Mannarassala Ayilyam festival and Parumala Perunnal. It applies to government offices and educational institutions, while public examinations will proceed as scheduled.
---- facebook comment plugin here -----
Latest
Alappuzha
മണ്ണാറശ്ശാല ആയില്യം മഹോത്സവം, പരുമല പള്ളി പെരുന്നാൾ; ആലപ്പുഴ ജില്ലയില് നവംബര് രണ്ടിന് പ്രാദേശിക അവധി
National
കര്ണാടകയില് എസ് ഐ ആറിന് ശേഷമുള്ള അന്തിമ വോട്ടര് പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു; ഒരു കോടിയോളം പേരുകള് നീക്കം ചെയ്തു
Education Notification
എൽ ഐ സി ഹൗസിംഗ് ഫിനാൻസിൽ 232 അപ്രന്റിസ്
Career Notification
ജെ ഇ ഇ: വിജയത്തിലേക്കുള്ള വഴികൾ
Kerala
ചേരാനല്ലൂര് വാഹനാപകടം; എസ് എച്ച് ഒ ഉള്പ്പെടെ നാലു പോലീസുകാര്ക്ക് സസ്പെന്ഷന്
Kuwait
ഇറാനുമായും ഹിസ്ബുല്ല ഗ്രൂപ്പുമായും ബന്ധപ്പെട്ട് ചാരവൃത്തി; കുവൈത്തില് മൂന്നു പേര്ക്ക് വധശിക്ഷ
Kerala