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കര്ണാടകയില് എസ് ഐ ആറിന് ശേഷമുള്ള അന്തിമ വോട്ടര് പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു; ഒരു കോടിയോളം പേരുകള് നീക്കം ചെയ്തു
പുതിയ പട്ടിക പ്രകാരം, കര്ണാടകയില് നിലവില് 4.55 കോടി വോട്ടര്മാരാണുള്ളത്. നടപടിക്രമങ്ങള്ക്ക് മുമ്പ് 5.54 കോടി വോട്ടര്മാരായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്.
ബെംഗളൂരു | കര്ണാടകയില് ‘തീവ്ര വോട്ടര് പട്ടിക പരിഷ്കരണ’ (SIR) നടപടിക്രമങ്ങളുടെ ഭാഗമായുള്ള അന്തിമ വോട്ടര് പട്ടിക ചൊവ്വാഴ്ച പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. പ്രക്രിയയിലൂടെ വോട്ടര് പട്ടികയില് നിന്ന് ഏകദേശം ഒരു കോടിയോളം പേരുകള് നീക്കം ചെയ്തു. പുതിയ പട്ടിക പ്രകാരം, കര്ണാടകയില് നിലവില് 4.55 കോടി വോട്ടര്മാരാണുള്ളത്. നടപടിക്രമങ്ങള്ക്ക് മുമ്പ് 5.54 കോടി വോട്ടര്മാരായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഏകദേശം 99.32 ലക്ഷം പേരുകള് പട്ടികയില് നിന്ന് ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടു.
ആകെയുള്ള 4.55 കോടി വോട്ടര്മാരില് 2.25 കോടി പുരുഷന്മാരും 2.29 കോടി സ്ത്രീകളുമാണ്. അന്തിമ വോട്ടര് പട്ടികയില് 18 മുതല് 19 വയസ്സ് വരെയുള്ള 6.83 ലക്ഷത്തിലധികം പേരും 85 വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള 3.92 ലക്ഷത്തിലധികം പേരും ഉള്പ്പെടുന്നു.
അന്തിമ വോട്ടര് പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ച സാഹചര്യത്തില്, സംസ്ഥാനത്തെ വോട്ടര്മാരെ സംരക്ഷിക്കാന് സര്ക്കാര് ആവശ്യമായ നടപടികള് സ്വീകരിക്കുമെന്ന് ഉപമുഖ്യമന്ത്രി ഡി കെ ശിവകുമാര് വ്യക്തമാക്കി. ‘വോട്ടര്മാരെ സംരക്ഷിക്കുക എന്നത് കര്ണാടക സര്ക്കാരിന്റെയും പാര്ട്ടിയുടെയും കടമയാണ്.’- ബെംഗളൂരുവില് മാധ്യമപ്രവര്ത്തകരോട് സംസാരിക്കവെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
എസ് ഐ ആര് നടപടികളെ കോണ്ഗ്രസ്സ് രൂക്ഷമായി വിമര്ശിച്ചിരുന്നു. പ്രക്രിയയില് ക്രമക്കേടുകള് ആരോപിച്ച്, ലോക്സഭയിലെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുല് ഗാന്ധി സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ചിരുന്നു. രാജ്യവ്യാപകമായി നടക്കുന്ന ഈ നടപടികള് നിര്ത്തിവെക്കണമെന്നും, മുഖ്യ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണര് (CEC) ഗ്യാനേഷ് കുമാറിനെ സസ്പെന്ഡ് ചെയ്യണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു. രാഹുല് ഗാന്ധിക്കൊപ്പം ‘ഇന്ത്യ’ (INDIA) സഖ്യത്തിലെ മറ്റ് നേതാക്കളും സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഹരജികള് പരിഗണിച്ച്, എസ് ഐ ആര് നടപടികളില് വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ട് സുപ്രീം കോടതി തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന് നോട്ടീസ് അയച്ചു.
Content Highlights:The Election Commission published Karnataka’s final electoral rolls after the Special Intensive Revision. Nearly one crore names were removed, bringing the total voters down from 5.54 crore to 4.55 crore. The updated list includes 2.25 crore male voters and 2.29 crore female voters across the state.