അഹമ്മദാബാദ് | ഗുജറാത്തിലെ അഹമ്മദാബാദില്‍ സ്‌കൂളുടേയും കോളേജുകളുടേയും ആരാധനാലയങ്ങളുടേയും നൂറ് മീറ്റര്‍ ചുറ്റളവില്‍ മാംസങ്ങള്‍ വില്‍ക്കുന്ന കടകള്‍ക്ക് നിരോധനം. അഹമ്മദാബാദ് ടൗണ്‍ പ്ലാനിംഗ് കമ്മിറ്റിയുടേതാണ് നിരോധന ഉത്തരവ്. ചൊവ്വാഴ്ച മുതല്‍ നിരോധനത്തിന് പ്രാബല്യമുണ്ടാവുമെന്ന് പ്ലാനിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയര്‍മാന്‍ ദേവാങ്ക് ദാനി അറിയിച്ചു.

Stalls selling non-vegetarian items will not be allowed along public roads & in the 100-meter radius of schools, colleges & religious places, Town Planning Committee of Ahmedabad Municipal Corporation has decided. The execution will start tomorrow: Committee Chairman Devang Dani pic.twitter.com/TBDrlvCPrb

