ആദിത്യ എൽ വണിന്റെ മൂന്നാം ഭ്രമണപഥം ഉയർത്തലും വിജയകരം

ബംഗളൂരു | ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ സൗരോർജ്ജ ദൗത്യമായ ആദിത്യ എൽ 1 ഇന്ന് പുലർച്ചെ മൂന്നാമത്തെ ഭ്രമണപഥം ഉയർത്തലും വിജയകരമായി പൂർത്തീകരിച്ചു. ബംഗളൂരുവിലെ ISTRAC-ൽ നിന്നാണ് ഇതിനായുള്ള ജ്വലനം നടത്തിയത്. മൗറീഷ്യസ്, ബെംഗളൂരു, എസ്ഡിഎസ്‌സി-ഷാർ, പോർട്ട് ബ്ലെയർ എന്നിവിടങ്ങളിലെ ഐഎസ്ആർഒയുടെ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേഷനുകൾ ഈ ഓപ്പറേഷനിൽ ഉപഗ്രഹത്തെ ട്രാക്ക് ചെയ്തു. സെപ്തംബർ 15 ന് പുലർച്ച 02:00 മണിക്കാണ് അടുത്ത ഭ്രമണപഥം ഉയർത്തൽ.

ചന്ദ്രയാൻ-3 ചന്ദ്രന്റെ ദക്ഷിണധ്രുവത്തിന് സമീപം വിജയകരമായി ഇറങ്ങിയതിന് ശേഷം, സെപ്റ്റംബർ 2 നാണ് ഐഎസ്ആർഒ ശ്രീഹരിക്കോട്ടയിലെ സതീഷ് ധവാൻ ബഹിരാകാശ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് രാജ്യത്തിന്റെ കന്നി സൗരോർജ്ജ ദൗത്യമായ ആദിത്യ-എൽ1 വിക്ഷേപിച്ചത്. വിശദമായ പഠനത്തിനായി ഏഴ് വ്യത്യസ്ത പേലോഡുകൾ ആദിത്യ എൽ വൺ വഹിക്കുന്നു. അവയിൽ നാലെണ്ണം സൂര്യനിൽ നിന്നുള്ള പ്രകാശം നിരീക്ഷിക്കും. മറ്റ് മൂന്നെണ്ണം പ്ലാസ്മയുടെയും കാന്തികക്ഷേത്രങ്ങളുടെയും ഇൻ-സിറ്റു പാരാമീറ്ററുകൾ അളക്കും.

Aditya-L1 Mission:

The third Earth-bound maneuvre (EBN#3) is performed successfully from ISTRAC, Bengaluru.

ISRO’s ground stations at Mauritius, Bengaluru, SDSC-SHAR and Port Blair tracked the satellite during this operation.

The new orbit attained is 296 km x 71767 km.… pic.twitter.com/r9a8xwQ4My

— ISRO (@isro) September 9, 2023