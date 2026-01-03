Connect with us

Kerala

കെഎസ്ആര്‍ടിസിക്ക് സഹായമായി 93.72 കോടി രൂപകൂടി അനുവദിച്ചു; മന്ത്രി കെ എന്‍ ബാലഗോപാല്‍

പെന്‍ഷന്‍ വിതരണത്തിന് 73.72 കോടി രൂപയും മറ്റ് ആവശ്യങ്ങള്‍ക്ക് 20 കോടി രൂപയുമാണ് ലഭ്യമാക്കിയത്.

Published

Jan 03, 2026 12:59 pm |

Last Updated

Jan 03, 2026 12:59 pm

തിരുവനന്തപുരം| കെഎസ്ആര്‍ടിസിക്ക് സഹായമായി 93.72 കോടി രൂപകൂടി അനുവദിച്ച് സര്‍ക്കാര്‍. ധനകാര്യ മന്ത്രി കെ എന്‍ ബാലഗോപാലാണ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്. പെന്‍ഷന്‍ വിതരണത്തിന് 73.72 കോടി രൂപയും മറ്റ് ആവശ്യങ്ങള്‍ക്ക് 20 കോടി രൂപയുമാണ് ലഭ്യമാക്കിയത്. ഈ വര്‍ഷം ഇതിനകം 1,201.56 കോടി രൂപ കെഎസ്ആര്‍ടിസിക്ക് സര്‍ക്കാര്‍ സഹായമായി നല്‍കി. പെന്‍ഷന്‍ വിതരണത്തിന് 731.56 കോടി രൂപയും പ്രത്യേക സഹായമായി 470 കോടി രൂപയുമാണ് ലഭിച്ചത്.

ഈ വര്‍ഷം ബജറ്റില്‍ കോര്‍പ്പറേഷനായി 900 കോടി രൂപയാണ് നീക്കിവച്ചത്. ബജറ്റ് വകയിരുത്തലിനുപുറമെ 301.56 കോടി രൂപകൂടി ഇതിനകം കെഎസ്ആര്‍ടിസിക്ക് ലഭ്യമായി. രണ്ടാം പിണറായി സര്‍ക്കാരിന്റെ കാലത്ത് 8,027.72 കോടി രൂപയാണ് കെഎസ്ആര്‍ടിസിക്ക് സര്‍ക്കാര്‍ സഹായമായി ലഭിച്ചത്. ഒന്നാം പിണറായി സര്‍ക്കാരിന്റെ കാലത്ത് 5,002 കോടി രൂപ ലഭിച്ചിരുന്നു.

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

ശബരിമല സ്വര്‍ണക്കൊള്ള: സോണിയാ ഗാന്ധിയെ എസ്ഐടി ചോദ്യം ചെയ്യണം; മന്ത്രി വി ശിവന്‍കുട്ടി

Uae

ജനുവരി ആറ് മുതൽ ബേങ്ക് ഓൺലൈൻ ഇടപാടുകൾക്ക് ഒ ടി പി വരില്ല

Uae

സ്വദേശിവത്കരണം;ലക്ഷ്യം പൂർത്തിയാക്കാത്ത കമ്പനികൾക്കെതിരെ നടപടി തുടങ്ങി

Kerala

ഹരിപ്പാട് താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലെ ഡയാലിസിസ് രോഗികളുടെ മരണം; അണുബാധമൂലമെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ച് ഡിഎംഒ

Kerala

കുടുംബ ജീവിതം തകര്‍ത്തു, ബിഎന്‍എസ് 84 പ്രകാരം കേസ് എടുക്കണം; രാഹുല്‍ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെതിരെ പരാതിക്കാരിയുടെ ഭര്‍ത്താവ്

Kerala

കെഎസ്ആര്‍ടിസിക്ക് സഹായമായി 93.72 കോടി രൂപകൂടി അനുവദിച്ചു; മന്ത്രി കെ എന്‍ ബാലഗോപാല്‍

Kerala

കെ ടെറ്റ് നിര്‍ബന്ധമാക്കിയ ഉത്തരവ് താല്‍ക്കാലികമായി മരവിപ്പിച്ചു; നടപടി അധ്യാപക സംഘടനകളുടെ എതിര്‍പ്പിനെ തുടര്‍ന്ന്