Kerala

തിരുവനന്തപുരത്ത് മയിലിനെ കല്ലെറിഞ്ഞു കൊന്ന പ്രതി പിടിയില്‍

കിഴക്കേല പൊയ്പ്പാറ ചാമുണ്ഡി ക്ഷേത്രത്തിന് സമീപത്തിരുന്ന മയിലിനെയാണ് ഇയാള്‍ കല്ലെറിഞ്ഞ് കൊന്നത്

Published

Mar 14, 2026 9:47 pm |

Last Updated

Mar 14, 2026 9:48 pm

തിരുവനന്തപുരം |  മയിലിനെ കല്ലെറിഞ്ഞു കൊന്ന പ്രതി പിടിയില്‍. തിരുവനന്തപുരം നെടുമങ്ങാട് ഹോട്ടലിലെ ജീവനക്കാരനായ നേപ്പാള്‍ സ്വദേശി സുനില്‍ കര്‍ക്കി (21) ആണ് പിടിയിലായത്. കിഴക്കേല പൊയ്പ്പാറ ചാമുണ്ഡി ക്ഷേത്രത്തിന് സമീപത്തിരുന്ന മയിലിനെയാണ് ഇയാള്‍ കല്ലെറിഞ്ഞ് കൊന്നത്.

നാട്ടുകാരാണ് മയിലിനെ പ്രതി കൊല്ലുന്നത് കണ്ടത്. ഇതോടെ ഇയാള്‍ അവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടിരുന്നു. 1972 ലെ വന്യജീവി സംരക്ഷണ നിയമം പ്രകാരം ആണ് കേസ്. പാലോട് ഫോറസ്റ്റ് റേഞ്ചിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരാണ് ഇയാളെ പിടികൂടിയത്.

 

Kerala

പത്തനംതിട്ടയില്‍ ലോറിയിടിച്ച് ഇരുചക്രവാഹന യാത്രക്കാരായ രണ്ട് പേര്‍ മരിച്ചു

National

റെയില്‍വെ ട്രാക്ക് മുറിച്ചുകടക്കവെ കോളജ് ബസില്‍ ട്രെയിന്‍ ഇടിച്ചു; 25 വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്ക് പരുക്ക്

Kerala

കോഴിക്കോട് പുതിയ ബസ് സ്റ്റാന്‍ഡില്‍ അരക്കോടിയുടെ രാസലഹരി പിടികൂടിയ കേസ്; നൈജീരിയന്‍ സ്വദേശി അറസ്റ്റില്‍

Kerala

Kerala

ആലുവ അതുല്‍ കൊലക്കേസ്; നാല് പേര്‍ പിടിയിലായതായി സിറ്റി പോലീസ് കമ്മിഷണര്‍

Kerala

മഅ്ദിന്‍ റമളാന്‍ 27-ാം രാവ് പ്രാര്‍ത്ഥനാ സമ്മേളനം മറ്റന്നാള്‍; വിശ്വാസി സാഗരമാകാനൊരുങ്ങി സ്വലാത്ത് നഗര്‍

Kerala

കോന്നിയില്‍ ബന്ധുവിനെ കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസില്‍ യുവാവ് അറസ്റ്റില്‍