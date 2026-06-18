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സാങ്കേതിക പരിഷ്കരണത്തിന്റെ പുതിയ മാതൃക;അബുദാബി ഇന്ത്യന് ഇസ്ലാമിക് സെന്ററിന് മലയാളി വിദ്യാര്ത്ഥി നിര്മ്മിച്ച് നല്കിയത് കമ്പ്യൂട്ടര്വത്കൃത അംഗത്വ സംവിധാനം
സാമൂഹിക സംഘടനകളുടെ ആവശ്യങ്ങള് കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കി സമാന രീതിയിലുള്ള മറ്റൊരു ഔദ്യോഗിക അംഗത്വ അപേക്ഷാ സംവിധാനം വടകര എന്.ആര്.ഐ ഫോറത്തിനായും ഷബീബ് വികസിപ്പിച്ചുവരികയാണ്
അബുദബി | പ്രവാസി സമൂഹ സംഘടനകളുടെ പ്രവര്ത്തനങ്ങളെ കമ്പ്യൂട്ടര്വത്കരണത്തിലൂടെ കൂടുതല് കാര്യക്ഷമമാക്കാന് യു.എ.ഇയില് നിന്നുള്ള മലയാളി സോഫ്റ്റ്വെയര് നിര്മ്മാതാവ് വികസിപ്പിച്ച സാങ്കേതിക പരിഹാരങ്ങള് ശ്രദ്ധേയമാകുന്നു. അബുദാബി മോഡല് സ്കൂളിലെ പത്താം ക്ലാസ് വിദ്യാര്ത്ഥിയായ ഷബീബ് അബ്ദുല് ബാസിത് കായക്കണ്ടിയാണ് പ്രവാസി സമൂഹത്തിന് മാതൃകയായി ഈ നേട്ടം കൈവരിച്ചത്. അബുദാബി ഫാല്ക്കണ് ആശുപത്രി ജീവനക്കാരനും വടകര ആയഞ്ചേരി സ്വദേശിയുമായ അബ്ദുല് ബാസിത് കായക്കണ്ടിയുടെയും ഹഫ്സത് അബ്ദുല് ബാസിതിന്റെയും രണ്ടാമത്തെ മകനാണ് ഷബീബ്.
ചെറുപ്രായം മുതല് പ്രോഗ്രാമിങ്ങിനോട് താല്പര്യം പുലര്ത്തുകയും പ്രായോഗിക ആവശ്യങ്ങള് മുന്നിര്ത്തിയുള്ള സംവിധാനങ്ങളിലൂടെ സാങ്കേതിക മികവ് തെളിയിക്കുകയുമാണ് ഈ മിടുക്കന്.
അബുദാബി ഇന്ത്യന് ഇസ്ലാമിക് സെന്ററിന്റെ ഭരണപരമായ പ്രവര്ത്തനങ്ങള് പൂര്ണ്ണമായും കമ്പ്യൂട്ടര് സംവിധാനത്തിലേക്ക് മാറ്റുന്നതിനായി ഷബീബ് രൂപകല്പ്പന ചെയ്ത ഔദ്യോഗിക അംഗത്വ പരിപാലന സംവിധാനം നിലവില് ശ്രദ്ധേയമായ നവീകരണമായി മാറിയിട്ടുണ്ട്. അംഗങ്ങളുടെ വിവരങ്ങള് കൃത്യമായ ഘടനാപരമായ രൂപത്തില് ക്രമബദ്ധമായി സൂക്ഷിക്കാനും, ഓഫീസ് വിവര ശേഖരണവും പരിപാലനവും ലളിതമാക്കാനും സഹായിക്കുന്നതാണ് ഈ സംവിധാനം. സംഘടനയുടെ ദൈനംദിന പ്രവര്ത്തനങ്ങളില് കാര്യക്ഷമത വര്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും നേരിട്ടുള്ള ജോലിഭാരം വലിയൊരു പരിധി വരെ കുറയ്ക്കുന്നതിനും ഇത് ഏറെ സഹായകമാകും.
സാമൂഹിക സംഘടനകളുടെ ആവശ്യങ്ങള് കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കി സമാന രീതിയിലുള്ള മറ്റൊരു ഔദ്യോഗിക അംഗത്വ അപേക്ഷാ സംവിധാനം വടകര എന്.ആര്.ഐ ഫോറത്തിനായും ഷബീബ് വികസിപ്പിച്ചുവരികയാണ്. ഓരോ സംഘടനയുടെയും പ്രവര്ത്തന ഘടനയ്ക്ക് അനുയോജ്യമായ രീതിയില് രൂപകല്പ്പന ചെയ്യുന്ന ഈ സംവിധാനങ്ങള്, കമ്മ്യൂണിറ്റി വിവര പരിപാലനത്തില് പുതിയ മുന്നേറ്റത്തിന് വഴിതുറക്കുന്നു.
ഇതോടൊപ്പം സമൂഹ വിവര ശേഖരണം സുഗമമാക്കുന്നതിനുള്ള ‘മഹല്ല് സെന്സസ് സംവിധാനം’, പുസ്തകങ്ങളുടെ വിവരങ്ങള് രേഖപ്പെടുത്തുന്നതും സൂക്ഷിക്കുന്നതും എളുപ്പമാക്കുന്നതിനായി രൂപകല്പ്പന ചെയ്ത ‘ലൈബ്രറി മാനേജ്മെന്റ് സംവിധാനം’ എന്നിവയും ഷബീബ് നിര്മ്മിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ പദ്ധതികള് വിവിധ തലങ്ങളില് കമ്മ്യൂണിറ്റികള്ക്ക് ഏറെ ഉപയോഗപ്രദമായ സാങ്കേതിക പരിഹാരങ്ങളായി മാറുകയാണ്.
വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയെ ലക്ഷ്യമിട്ട് വികസിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന
‘യൂണി കോംപസ്’എന്ന കൃത്രിമബുദ്ധി അധിഷ്ഠിത മാര്ഗ്ഗനിര്ദ്ദേശ വേദിയാണ് ഷബീബിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ സംരംഭം. വിദ്യാര്ത്ഥികള്ക്ക് അവരുടെ താല്പ്പര്യങ്ങളും ലക്ഷ്യങ്ങളും മുന്നിര്ത്തി അനുയോജ്യമായ സര്വകലാശാലകളും പ്രോത്സാഹന ധനസഹായ അവസരങ്ങളും കണ്ടെത്തുന്നതില് സഹായിക്കുന്ന ഈ സംവിധാനം, ഉപരിപഠന മാര്ഗനിര്ദേശത്തിനുള്ള മികച്ചൊരു സഹായിയായി പ്രവര്ത്തിക്കും.
വെറും സൈദ്ധാന്തിക പഠനത്തിനപ്പുറം, സാങ്കേതിക വിദ്യയെ യഥാര്ത്ഥ ജീവിതത്തിലെ പ്രായോഗിക ആവശ്യങ്ങള്ക്കായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഷബീബ് അബ്ദുല് ബാസിതിന്റെ വേറിട്ട സമീപനം യുവ സോഫ്റ്റ്വെയര് നിര്മ്മാതാക്കളുടെ നവോത്ഥാന ചിന്തകള്ക്ക് ഉദാഹരണമാണെന്നും, പ്രവാസി സമൂഹത്തിലെ സാങ്കേതിക പരിഷ്കരണത്തിന് ഇതൊരു പുതിയ ദിശാബോധം നല്കുമെന്നും വിവരസാങ്കേതിക മേഖലയിലുള്ളവര് വിലയിരുത്തുന്നു.
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Content Highlights: A Malayali school student developed a computerized membership management system for the Abu Dhabi Indian Islamic Center. Shabeeb Abdul Basith Kayakkandi created the platform to streamline the administrative operations of the expatriate community organization. He is also developing an AI-based educational guidance platform called Uni Campus.