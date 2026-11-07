Connect with us

Kerala

ഡാൻസ് ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങുമ്പോൾ കാറിടിച്ച് ഒൻപത് വയസുകാരി മരിച്ചു

. മുത്തശ്ശിക്കും ഗുരുതര പരുക്കേറ്റു.

Published

Nov 07, 2026 2:42 pm |

Last Updated

Nov 07, 2026 2:42 pm

കൊച്ചി| മൂവാറ്റുപുഴയില്‍ ഡാൻസ് ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങുമ്പോൾ കാറിടിച്ച് ഒൻപത് വയസുകാരി മരിച്ചു. പട്ടിമറ്റം പുത്തന്‍പുരയില്‍ രാജേഷിന്റെ മകള്‍ റയ ആണ് മരിച്ചത്. മുത്തശ്ശിക്കും ഗുരുതര പരുക്കേറ്റു.

മൂവാറ്റുപുഴ നിര്‍മല കോളജിന് സമീപമാണ് സംഭവം. അമിതവേഗതയിലെത്തിയ കാര്‍ സ്‌കൂട്ടറിലിടിച്ച ശേഷം ഇരുവരുടെയും ദേഹത്തേക്ക് പാഞ്ഞുകയറുകയായിരുന്നു. മുത്തശ്ശി ലേഖയെ ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. സ്‌കൂട്ടര്‍ യാത്രികനും പരുക്കുണ്ട്.

Content Highlights: A tragic car accident near Nirmala College in Muvattupuzha claimed the life of a nine-year-old girl, Raya, while returning from dance class. Her grandmother, Lekha, and a scooter rider sustained severe injuries when a speeding car crashed into them. The injured have been admitted to the hospital.

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

ബിഎൽഎം കേസിലെ പ്രതികളെ മുന്നറിയിപ്പില്ലാതെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യരുത്; പോലീസിന് ഹൈക്കോടതിയുടെ കർശന നിർദേശം

Ongoing News

ലോക ഫയർ ആൻഡ് റെസ്‌ക്യൂ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ്: അസർബൈജാനിൽ മികച്ച പ്രകടനവുമായി സഊദി സിവിൽ ഡിഫൻസ് ടീം

Kerala

റെക്കോർഡ് വിലക്കയറ്റവും ഇറക്കുമതി തീരുവ വർദ്ധനവും വില്ലനായി; ഇന്ത്യയിലെ സ്വർണ്ണ ആവശ്യകതയിൽ 29 ശതമാനം ഇടിവ്

Kerala

വിമാനത്തിൽ വെച്ച് ദേഹാസ്വാസ്ഥ്യം; തൃശൂർ സ്വദേശി മരിച്ചു

Kerala

മഴ മുന്നറിയിപ്പിൽ മാറ്റം; ഇന്ന് ഏഴ് ജില്ലകളില്‍ യെല്ലോ അലര്‍ട്ട്

National

നാഷണല്‍ ഹാര്‍മണി കോണ്‍ക്ലേവ് കര്‍ണാടക മുഖ്യമന്ത്രി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും

Kerala

ഡാൻസ് ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങുമ്പോൾ കാറിടിച്ച് ഒൻപത് വയസുകാരി മരിച്ചു