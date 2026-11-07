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Kerala

സംസ്ഥാനത്ത് ആറു പേര്‍ക്ക് ഷിഗെല്ല; ആശുപത്രിയിലുള്ള ഏതാനും പേരുടെ പരിശോധന ഫലം ലഭിച്ചിട്ടില്ല

23ഓളം പേര്‍ക്ക് വയറിളക്കം, ഛര്‍ദി, വയറുവേദന എന്നീ ലക്ഷണങ്ങളുമുണ്ട്.

Published

Nov 07, 2026 10:09 am |

Last Updated

Nov 07, 2026 10:29 am

മലപ്പുറം| സംസ്ഥാനത്ത് ആറു പേര്‍ക്ക് ഷിഗെല്ല സ്ഥിരീകരിച്ചു. നിലമ്പൂരില്‍ മൂന്ന് പേര്‍ക്ക് ഷിഗെല്ല സ്ഥിരീകരിച്ചു. അമരമ്പലത്തെ കടയില്‍ നിന്ന് ലഘുഭക്ഷണം കഴിച്ച നാല് വയസുകാരിക്കും പാലുണ്ടയിലെ കടയില്‍ നിന്ന് മന്തി കഴിച്ച രണ്ട് പേര്‍ക്കുമാണ് ഷിഗെല്ല സ്ഥിരീകരിച്ചത്.

ആശുപത്രിയിലുള്ള ഏതാനും പേരുടെ പരിശോധന ഫലം ലഭിച്ചിട്ടില്ല . 23ഓളം പേര്‍ക്ക് വയറിളക്കം, ഛര്‍ദി, വയറുവേദന എന്നീ ലക്ഷണങ്ങളുമുണ്ട്. ഇവരുടെ വീടുകളില്‍ ക്ലോറിനേഷന്‍ നടത്തിയെന്നാണ് വിവരം.

കോഴിക്കോട് വടകരയിൽ മൂന്ന്കുട്ടികൾക്കും ഷിഗെല്ല സ്ഥിരീകരിച്ചു. മേപ്പയിൽ എസ്‍ബി സ്കൂളിലെ വിദ്യാർഥികൾക്കാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത്. കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ച മുതൽ കുട്ടികൾ രോഗലക്ഷണങ്ങളുമായി വിവിധ ആശുപത്രികളിൽ ചികിത്സ തേടിയിരുന്നു.

ചികിത്സ തേടിയ ഒരു കുട്ടിക്ക് ആദ്യം രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് ഇന്നലെ രണ്ട് പേർക്ക് കൂടി ഷിഗെല്ല സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ഇതോടെ ആരോഗ്യ വകുപ്പ് പ്രദേശത്ത് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഊർജിതമാക്കി.സ്കൂളിലെ വെള്ളം പരിശോധനക്കയച്ചു. സമീപത്തെ 290 വീടുകളിലെ കിണറുകൾ ക്ലോറിനെറ്റ് ചെയ്തതായും ആരോഗ്യവകുപ്പ് അറിയിച്ചു.

Content Highlights: Shigella bacterial infection was confirmed in three people in Nilambur Malappuram after they consumed food from local eateries. Around 23 individuals showed symptoms including diarrhea and vomiting. Health officials conducted chlorination in affected households while more test results are awaited.

 

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