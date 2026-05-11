Connect with us

Kerala

വയനാട്ടില്‍ കാറുകള്‍ തമ്മില്‍ കൂട്ടിയിടിച്ച് 15കാരന്‍ മരിച്ചു; മാതാപിതാക്കള്‍ക്കും സഹോദരിക്കും പരുക്ക്

ഗുണ്ടല്‍പേട്ടില്‍ വിനോദയാത്ര കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങി വരുന്നതിനിടയിലാണ് അപകടമുണ്ടായത്

Published

May 11, 2026 7:02 pm |

Last Updated

May 11, 2026 7:02 pm

നീലേശ്വരം |  വയനാട് മാനന്തവാടി പോലീസ് സ്റ്റേഷന്‍ പരിധിയിലെ കാര്യംമ്പാടിയില്‍ കാറുകള്‍ കൂട്ടിയിടിച്ചുണ്ടായ അപകടത്തില്‍ നീലേശ്വരം സ്വദേശിയായ 15 കാരന്‍ മരിച്ചു. മര്‍ച്ചന്റ് നേവി ഉദ്യോഗസ്ഥനായ രഞ്ജിത് കുമാറിന്റെ മകന്‍ കിഴക്കന്‍ കൊഴുവല്‍അശ്വതി നിവാസില്‍ മിലിന്ദ് ആണ് മരിച്ചത്. അപകടത്തില്‍ രഞ്ജിത്ത് കുമാര്‍ (46) ഭാര്യ പ്രിയ (40) മകള്‍ ആരുഷി (7) എന്നിവര്‍ക്കും പരുക്കേറ്റു

ഇന്നലെ രാത്രി 10 ഓടെയാണ് അപകടമുണ്ടായത് .പരുക്കേറ്റ നാലുപേരെയും വയനാട് വിംസ് ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചെങ്കിലും മിലിന്ദ് ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 12.15 ഓടെയാണ് മരണപ്പെട്ടത്. ഗുണ്ടല്‍പേട്ടില്‍ വിനോദയാത്ര കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങി വരുന്നതിനിടയിലാണ് അപകടമുണ്ടായത്. മിലിന്ദിന്റെ മൃതദേഹം മാനന്തവാടി താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലാണ് സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളത.് പോസ്റ്റ്‌മോര്‍ട്ടതിനു ശേഷം നാളെ നാട്ടിലേക്ക് എത്തിക്കും. ഇത്തവണ പത്താം ക്ലാസ്സിലേക്ക് പാസായതായിരുന്നു മിലിന്ദ്

 

Related Topics:

Latest

Kerala

ഓടിക്കൊണ്ടിരുന്ന സ്‌കൂട്ടറിനുള്ളില്‍ പാമ്പ്; യുവാവ് രക്ഷപ്പെട്ടത് തലനാരിഴയ്ക്ക്

Ongoing News

സഊദിക്കും റഷ്യയ്ക്കും ഇടയില്‍ വിസ രഹിത യാത്ര പ്രാബല്യത്തില്‍

Kerala

പിണറായി വിജയന്‍ ഡല്‍ഹിയില്‍ നിന്നും മടങ്ങിയെത്തി; വാടക വീട്ടിലേക്ക് താമസം മാറി

Kerala

ശക്തമായ കാറ്റും മഴയും; കോഴിക്കോട് വന്‍ നാശനഷ്ടം

Editors Pick

ചാറ്റ് ജി പി ടി നോക്കി ഡോക്ടറെയും വക്കീലിനെയും തിരുത്താൻ പോകുന്നുണ്ടോ? എങ്കിൽ പണി കിട്ടും

Kerala

കേരളത്തിലെ തോൽവി ഗൗരവകരമായ തിരിച്ചടി; പിഴവുകൾ തിരുത്തുമെന്ന് സി പി ഐ എം, സി പി ഐ ദേശീയ നേതൃത്വങ്ങൾ

National

തമിഴ്‌നാട് മുന്‍ മുഖ്യമന്ത്രി എം കെ സ്റ്റാലിനെ കാണാൻ വിജയ് എത്തി; കെട്ടിപ്പിടിച്ച് സ്വീകരിച്ച് ഉദയനിധി സ്റ്റാലിൻ