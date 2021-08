ഗുരുവായൂര്‍ ക്ഷേത്രത്തില്‍ 1500 പേര്‍ക്ക് ദര്‍ശനാനുമതി

Posted on: August 7, 2021 10:11 am | Last updated: August 7, 2021 at 10:11 am