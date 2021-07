വേണം, ഹരിത കെട്ടിടങ്ങൾ

വിഭവ ഉപയോഗത്തിൽ കാര്യക്ഷമത ഉണ്ടാകും വിധത്തിൽ നിർമാണം രൂപപ്പെടുത്തുന്നതാണ് ഗ്രീൻ ബിൽഡിംഗ് എന്നത് കൊണ്ട് അർഥമാക്കുന്നത്.

Posted on: July 25, 2021 5:00 am | Last updated: July 24, 2021 at 11:44 pm