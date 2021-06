ഭാഷാന്വേഷിയുടെ സർഗജീവിതം

ജന്മനാട് പൂന്തോട്ടമാക്കി അതിലെ പുഷ്പങ്ങളുടെ സുഗന്ധം ആസ്വദിച്ചാണ് തൈക്കാ ശുഐബ് വളർച്ചയുടെ ഗോവണിപ്പടികൾ കയറിയത്. A D 845ൽ മദീനയിൽ നിന്ന് ഈജിപ്ത് വഴി കായൽ പട്ടണത്തെത്തിയ ഒന്നാം ഖലീഫ അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ്(റ)ന്റെ പൗത്രൻ മുഹമ്മദ് ഖിൽജിയുടെ സന്താന പരമ്പരയിലെ കണ്ണിയാണ്. ഈ അനുഗൃഹീത പാരമ്പര്യത്തിന്റെ ഒരറ്റത്ത് നിന്ന് ചരിത്രത്തിലെ നാഴികക്കല്ലുകൾക്ക് നിറംപകരാൻ സാധിച്ചതാണ് അദ്ദേഹത്തെ ശ്രദ്ധേയനാക്കിയതും.

Posted on: June 21, 2021 1:26 pm | Last updated: June 21, 2021 at 1:26 pm