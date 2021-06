ട്വിറ്റര്‍ രാഷ്ട്രീയത്തിലെ അപകടങ്ങള്‍

നിലക്കുനിര്‍ത്തിയും കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ അനുകൂലമായി പ്രതിഷ്ഠിച്ചും നാളിതുവരെ കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാറും ബി ജെ പി. ഐ ടി സെല്ലും സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളെ പരിപാലിച്ചു പോന്നത് ഇന്നൊരു രഹസ്യമേയല്ല. സ്വന്തമായി രാഷ്ട്രീയ നിലപാടുകള്‍ പറയാന്‍ ശ്രമിച്ച പല പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളുടെയും ബിസിനസ്സ് തകര്‍ത്ത് രാജ്യത്ത് സമാധാനത്തോടെ പ്രവര്‍ത്തിക്കാന്‍ അനുവദിക്കാതെ നിയന്ത്രിക്കാനും സര്‍ക്കാര്‍ ഏജന്‍സികള്‍ ജാഗ്രത പാലിച്ചു. ട്വിറ്ററിലെ ഉള്ളടക്കം മാധ്യമങ്ങളെ വലിയ രൂപത്തില്‍ സ്വാധീനിക്കുമെന്നും അതനുസരിച്ചുള്ള വാര്‍ത്തകള്‍ വരുന്ന ലോക്‌സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുമെന്നുമുള്ള കണ്ടെത്തലാണ് ഇപ്പോള്‍ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങളുടെ കാതല്‍.

