ഹജ്ജ് 2021: ഇരു ഹറം കാര്യാലയ മേധാവി സുരക്ഷാ ക്രമീകരങ്ങള്‍ വിലയിരുത്തി

Posted on: June 16, 2021 8:49 pm | Last updated: June 16, 2021 at 8:49 pm