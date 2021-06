സംസ്ഥാനത്ത് കൊവിഡ് മരണങ്ങള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യാന്‍ ജില്ലാതല ഓണ്‍ലൈന്‍ സംവിധാനം

Posted on: June 14, 2021 10:12 pm | Last updated: June 14, 2021 at 10:12 pm