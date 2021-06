പട്ടേലിന്റെ സന്ദര്‍ശനം: ലക്ഷദ്വീപില്‍ കെട്ടിടങ്ങള്‍ പൊളിച്ചുമാറ്റുന്നു

Posted on: June 12, 2021 8:48 pm | Last updated: June 12, 2021 at 8:48 pm