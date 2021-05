ലോക്ക് ഡൗണ്‍: പ്രത്യേക മേഖലകള്‍ക്ക് ഇളവുകള്‍; കണ്ണട, മൊബൈല്‍, കമ്പ്യൂട്ടര്‍ കടകള്‍ ചൊവ്വ, ശനി ദിവസങ്ങളില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കാം

Posted on: May 28, 2021 9:23 pm | Last updated: May 28, 2021 at 9:23 pm