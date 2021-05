ഗസ്സയെ വിഴുങ്ങുന്നത് ‘മിലിട്ടറി ടെററിസം’

വെണ്ണയില്‍ കത്തി കയറ്റുന്നതു പോലെ ഫലസ്തീനികളെ അരിഞ്ഞു തള്ളിയും കൊന്നുകൂട്ടിയും സാമ്രാജ്യത്വം അടിച്ചേല്‍പ്പിച്ച രാഷ്ട്രമാണ് ഇസ്‌റാഈല്‍. ആയുധ കുത്തകകളും ആഗോള കോര്‍പറേറ്റ് ഭീമന്മാരും നയിക്കുന്ന വംശാധിഷ്ഠിത രാഷ്ട്രം. തങ്ങള്‍ക്ക് അനഭിമതരായ ഫലസ്തീൻ അറബ് ജനതയെ കൊന്നുകൂട്ടുന്നത് ദൈവ ദൗത്യമാണെന്ന് കരുതുന്ന രാഷ്ട്രം. ചോംസ്‌കി നിരീക്ഷിക്കുന്നത് പോലെ ഒരു മിലിട്ടറി ടെററിസ്റ്റ് രാഷ്ട്രം.

